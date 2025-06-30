На Хмельниччині суд покарав батьків підлітків, які вбили птаха

У суді батьки заявили: про інцидент із птахом дізналися від правоохоронців і провели бесіди зі своїми дітьми

Винуватців вирахувала поліція після перегляду відео в одному з телеграм-каналів

На Хмельниччині суд покарав трьох батьків, діти яких причетні до жорстокого поводження з тваринами. Кожен із дорослих заплатить 850 грн штрафу за ухилення від виконання обов’язків із виховання дітей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, 6 червня на території центрального парку імені Івана Федорова у Старокостянтинові Хмельницької області троє дівчат-підлітків вбили голуба. За допомогою канцелярського ножа вони відрізали голову птаху. Цей жорстокий процес неповнолітні зняли на відео і виклали в одному з телеграм-каналів.

Через чотири дні після цієї події начальник сектору моніторингу відділу поліції капітан поліції Ірина Мельник склала рапорт, у якому зазначено: під час моніторингу Telegram було виявлено відеозапис, на якому невідомі малолітні особи вчини жорстоке поводження з тваринами, а саме знущалися над птахом та відрізали ножем голову.

Троє батьків неповнолітніх у суді заявили, що про цей інцидент дізналися від правоохоронців і вже провели відповідні бесіди зі своїми дітьми. Запевнили, що більше подібних випадків не повториться.

Нагадаємо, що в Україні передбачено адміністративне покарання за ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей. Розміри штрафів стартують від 850 грн до 5,1 тис. грн.

Як повідомляв «Главком», за перші п'ять місяців 2025 року Генеральна прокуратура України зафіксувала рекордні 386 кримінальних проваджень за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Це майже в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому, у 80% справ вже вручено підозру, хоча до суду наразі дійшло лише 4% від усіх проваджень.

Крім того, цьогоріч суди ухвалили 20 вироків за жорстоке поводження з тваринами. Є випадки, коли злочинці отримують реальні терміни ув’язнення. Наприклад, на Львівщині чоловік отримав 5 років ув’язнення за забиття собаки битою. Проте, у реєстрі також є справи, де порушників закону карали штрафами та умовними термінами.