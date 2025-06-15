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На Хмельниччині затримано агентку ФСБ, яка наводила ракети РФ та готувала теракти

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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На Хмельниччині затримано агентку ФСБ, яка наводила ракети РФ та готувала теракти
Кіберфахівці СБУ затримали агентку «на гарячому», коли вона шпигувала поблизу військової частини
фото: СБУ

СБУ затримала агентку ФСБ, яка коригувала удари РФ по Хмельниччині та готувала теракти

Служба безпеки України затримала на Хмельниччині чергову агентку ФСБ, яка коригувала авіаудари російських військ по регіону та готувала саморобні вибухові пристрої для здійснення терактів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, фігуранткою виявилася 59-річна місцева безробітна, яку завербували дистанційно через Телеграм. Після вербування агентка відслідковувала локації Сил оборони України та передавала їхні координати ворогу. Серед пріоритетних цілей для російських авіаударів були запасні командні пункти та адміністративні будівлі ЗСУ.

Для конспірації зловмисниця приховано знімала військові об’єкти, імітуючи телефонну розмову, коли проходила повз них. Одночасно з цим вона отримала від куратора вказівку на виготовлення саморобних вибухових пристроїв. За інструкцією російського спецслужбіста жінка придбала всі необхідні компоненти для вибухівки, однак не встигла їх скомпонувати.

Кіберфахівці СБУ затримали агентку «на гарячому», коли вона шпигувала поблизу військової частини. На місці події у затриманої вилучено телефон з доказами роботи на ФСБ. Під час обшуків за місцем проживання в агентки також знайшли складники до вибухового пристрою.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії ракетно-дронових ударів РФ по військовій інфраструктурі на заході України. В результаті спецоперації на Рівненщині затримано російського агента, який збирав координати для повітряної атаки на оперативні аеродроми та логістичні склади Збройних Сил України. 

За матеріалами справи, замовлення окупантів виконував 24-річний місцевий безробітний, якого дистанційно завербував кадровий співробітник центрального управління ФСБ Ілля Кудрявцев. У поле зору російської спецслужби зрадник потрапив через Телеграм-канали, де шукав «легких грошей».

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Теги: СБУ Хмельниччина ФСБ росія

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