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PariMatch вирішив позиватися проти Зеленського через санкції

Христина Жиренко
glavcom.ua
PariMatch вирішив позиватися проти Зеленського через санкції
PariMatch вимагає скасувати санкції

Міжнародний холдинг вирішив позиватися проти президента України

Компанія PariMatch звернулася до суду з позовом на президента Володимира Зеленського про скасування санкцій, запроваджених через її зв'язки з Росією та Білоруссю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Позов подано від імені кіпрської Weplay Media Holding Limited, на яку зареєстровано торговий знак PariMatch.

PariMatch вирішив позиватися проти Зеленського через санкції фото 1

Відповідачем за позовом виступає особисто президент Володимир Зеленський.

Суд призначив розгляд позову PariMatch до глави держави 5 вересня.

PariMatch вимагає скасувати санкції, введені через зв'язки компанії з агресором тим, що після початку війни «припинив співпрацю з російськими резидентами та вживає всіх можливих заходів для припинення використання його продуктів на території Росії».

Санкції проти Parimatch

У березні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти низки російських букмекерських контор.

До списку санкцій потрапило кілька структур букмекерського бренду міжнародної холдингової компанії «Parimatch».

Як виявилося, до структури компаній Parimatch Tech належать компанії, створені громадянами Російської Федерації.

На запит видання в Службі безпеки України також зазначили, що встановлюватимуть зв'язки цих компаній з фірмами, що потрапили під українські санкції.

«На сьогодні отримано інформацію, яка дає підстави для додаткового вивчення зв'язків «Ретен Ентертейнмент Лтд», «Рілліус Холдінг Літітед» та БТБ «Бетлаб Холдінгс ЛТД» з російськими бенефіціарами групи компаній Parimatch», - повідомили у відомстві.

Також повідомлялось, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ) звернулася до апарату Ради національної безпеки та оборони (РНБО) та правоохоронних органів через спроби PariMatch обійти санкції за зв'язки з Росією.

Теги: санкції правосуддя

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