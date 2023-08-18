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Зеленський підписав закон про відбір суддів Конституційного суду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський підписав закон про відбір суддів Конституційного суду
Дорадча група експертів, згідно з документом, приймає рішення щонайменше чотирма голосами її членів
фото з відкритих джерел

Закон збільшує строки для призначення осіб до першого складу дорадчої групи експертів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України». Про це йдеться у картці законопроєкту №9322 на офіційному сайті  Верховної Ради.

Як повідомив народний депутат від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк, прийняття цього документу є виконанням однієї рекомендації для членства в ЄС. «В ухваленому законі міститься норма, яка посилює роль міжнародних представників у відборі», – наголосив парламентарій.

Крім того, документ визначає, що у період дії воєнного стану щодо осіб, які претендують на посаду судді, судді КС, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів, проводиться спеціальна перевірка, а також перевірка, передбачена законом «Про очищення влади».

Передбачається, що за критеріями високих моральних якостей та визнаного рівня компетентності у сфері права кандидати отримуватимуть лише дві оцінки – «відповідає» або «не відповідає».

З кандидатів, які отримали оцінку «відповідає», дорадча група експертів формує загальний список, а після того – рейтинговий, де кандидати будуть розміщуватися залежно від кількості голосів на їхню підтримку.

Дорадча група експертів, згідно з документом, приймає рішення щонайменше чотирма голосами її членів, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними організаціями чи Європейською комісією «За демократію через право».

Якщо у зв’язку з однаковою кількістю голосів «за» і «проти» Дорадча група експертів не може ухвалити рішення, проводиться повторне голосування. Якщо кількість голосів за і проти знову однакова, вирішальними є голоси трьох членів дорадчої групи, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними організаціями чи Венеційською комісією.

Згідно з документом, дорадча група оприлюднює рішення стосовно кандидатів, які отримали оцінку «не відповідає» за критеріями високих моральних якостей або визнаного рівня компетентності у сфері права, без наведення мотивів. Рішення із мотивуванням оприлюднюються лише на вимогу кандидата, який отримав таку оцінку.

Закон також збільшує строки для призначення осіб до першого складу дорадчої групи експертів.

Нагадаємо, «Європейська солідарність» ініціювала зміни до законів про олігархів і Конституційний суд.

Теги: депутат Конституційний суд закон Володимир Зеленський правосуддя Ярослав Железняк

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