Головна Думки вголос Володимир Омелян
search button user button menu button
Володимир Омелян Політик

Санкції посилюватимуться. Росія втрачає золотовалютні резерви

glavcom.ua
Росія заслуговує лише на посилення санкцій проти себе
фото з відкритих джерел

Інформація щодо поточних економічних втрат РФ

Перше

Золотовалютні резерви РФ знизилися за тиждень (18.08.2023) на $6,3 мільярда.

Друге

Росія у липні 2023 року скоротила видобуток природного газу на 0,9% до рівня червня та на 6,7% – порівняно з липнем 2022 року.

  • За січень-липень 2023 року РФ виробила 302 мільярди кубометрів газу, що на 14,2% менше, ніж за той же період 2022 року.
  • Виробництво зрідженого природного газу (ЗПГ) у липні становило 2,2 мільйона тонн, що на 4,3% менше, ніж у червні 2023 року, і на 7,9% нижче за показник липня 2022 року.
  • За перші сім місяців 2023 року виробництво ЗПГ у росії зменшилося порівняно із січнем-липнем 2022 року на 4,4%, склавши 18,7 мільйона тонн.

Третє

Канада запроваджує санкції проти причетних до ядерної енергетики в РФ.

  • Канада внесла до списків санкцій 29 структур ВПК, фінансової сфери та ядерної галузі РФ. Обмеження введені проти ПАТ «Банк Уралсіб», банку «Зеніт», «Всеросійського банку розвитку регіонів», Росбанку, «Русатом Оверсіз», ФГУП «Атомфлот», Курчатівського інституту, Державного наукового центру – Науково-дослідного інституту атомних реакторів (НДІАР) та деяких інших проектно-конструкторських організацій.
  • Також під санкціями опинилися «Сєвєрсталь», холдинг Потаніна «Інтеррос», низка підприємств «оборонки».

Четверте

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок визнала недостатню ефективність санкцій проти РФ.

  • За її словами, «економічні санкції повинні мати економічний ефект, але це не так» у випадку з росією, адже «логіка демократичних країн не діє в автократичних країнах».
  • »Ми виявили, що за допомогою раціональних рішень, раціональних заходів, які узгоджують між собою цивілізовані уряди, цю війну завершити не вдасться», – сказала Бербок.

П'яте

США хочуть дозволити Венесуелі продаж нафти всім країнам, окрім росії, Китаю та Ірану.

  • Офіційні особи США розробляють пропозицію, яка послабить санкції щодо нафтового сектора Венесуели, дозволивши більшій кількості компаній і країн імпортувати її сиру нафту, якщо Каракас просуватиметься до вільних і справедливих президентських виборів.
  • Цього разу США розглядають конкретну пропозицію щодо перегляду нафтових санкцій щодо країни, щоб покупці нафти в Європі та інших країнах також могли відновити імпорт венесуельської нафти.
  • Якщо сторони погодяться на це та на низку політичних вимог, включаючи президентські вибори, нові рамки санкцій збережуть обмеження лише на торгівлю венесуельською нафтою з країнами, включаючи Китай, Іран та росію, які перебувають під окремими санкціями США.

Шосте

Група БРІКС запросила провідних експортерів нафти Саудівську Аравію, Іран, Єгипет, Аргентину, Ефіопію та ОАЕ приєднатися до їхнього блоку, намагаючись розширити свій глобальний вплив.

  • Включення Саудівської Аравії, найбільшого у світі експортера нафти, поряд з Іраном, ОАЕ та Бразилією, означало б, що група об’єднує кількох найбільших виробників енергії та найбільших споживачів у світі, що розвивається, надаючи їй величезного економічного впливу.
  • Оскільки більша частина світової торгівлі енергоносіями відбувається в доларах, розширення також підвищує здатність блоку підштовхувати більше торгівлі до альтернативних валют.
  • «Розширення БРІКС зумовлене бажанням побудувати альтернативу міжнародній системі, зосередженій на гегемонії США», — сказав Хаснайн Малік, експерт Tellimer у Дубаї.

Сьоме

Австрійські Raiffeisen Bank International (RBI) та UNIQA Insurance Group продають свої частки у російській «дочці» «Райффайзен Життя».

Згідно з повідомленням компанії, RBI та UNIQA досягли домовленості про продаж своїх часток у «Райффайзен Життя» російської страхової компанії «Ренесанс Життя».

Восьме

Сполучені Штати оголосили про нові санкції проти причетних до викрадення українських дітей:

  • До списку потрапили дитячий центр «Артек» в окупованому Криму, який приймає викрадених дітей, та 11 осіб, зокрема:
  • «міністр освіти та науки» окупованої частини Запорізької області Олена Шапурова;
  • начальник штабу «Юнармії» у Севастополі Владімір Коваленко;
  • так званий директор МДЦ «Артек» Константін Федоренко;
  • дитячій омбудсмен у Бєлгородській області РФ Галіна Пятих;
  • голова уряду Чечні Муслім Хучієв, омбудсмен Мансур Солтаєв, командир полку спецпризначення МВС Замід Чалаєв і матір Рамзана Кадирова Аймані.

Дев'яте

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни дві провідні світові тютюнові компанії: Philip Morris International та Japan Tobacco International.

Обидві компанії продовжують вести бізнес в Росію та сплачувати в її бюджет значні податки.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія санкції БРІКС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На зустрічі з африканцями путін ніс відверті нісенітниці про те, що Захід і Київ не хочуть з ним вести переговори
Путін. Африка. Шантаж
29 липня, 12:28
Диктатор Путін підписав закон, який дозволить оснастити Росгвардію важким озброєнням
Кремль готується до нового заколоту. Розвідка вказала на важливу деталь
8 серпня, 09:09
Депутат Сергій Миронов стверджує, що українці нібито погрозами вимагають росіян здійснити підпал об'єктів військової, транспортної або банківської інфраструктури
Росіяни в істериці закликають бити ракетами по українським call-центрам
8 серпня, 13:11
Роман Червяков
Український футболіст мріє стати легендою російського клубу
9 серпня, 03:15
Як стверджують мешканці Владивостока, гучні вибухи чули в районі воєнно-морської бази
Неспокійно на Далекому Сході РФ. Місцеві заявляють про вибухи біля військової бази
9 серпня, 10:09
Прийняття і реалізація законопроєкту матиме позитивний вплив на сферу виробництва виноробної продукції
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Президент США Джо Байден
Байден заявив, що Росія вже програла війну проти України
19 серпня, 03:04
У фейкових відео львівян звинувачують у тому, начебто вони думають, що єдині страждають через війну та захищають українську державність
«Фортеця Львів»: як окупанти намагаються розпалити ненависть до жителів Львівщини
16 серпня, 09:13
Окупанти можуть посилити обстріли на День Незалежності: ЗСУ застерегли українців
Окупанти можуть посилити обстріли на День Незалежності: ЗСУ застерегли українців
23 серпня, 11:12

Володимир Омелян

Санкції посилюватимуться. Росія втрачає золотовалютні резерви
Санкції посилюватимуться. Росія втрачає золотовалютні резерви
Санкції працюють. Росія продовжує свій курс на дно
Санкції працюють. Росія продовжує свій курс на дно
Ми вже в НАТО
Ми вже в НАТО
Кремль вже зрозумів, що вмирає
Кремль вже зрозумів, що вмирає
Буча, Ізюм... Злочини росіян тривають століттями
Буча, Ізюм... Злочини росіян тривають століттями
Росія перетворилась на Афганістан
Росія перетворилась на Афганістан

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Путін обрав армію. Післямова до вбивства Пригожина
38K
Внутрішній паразит. ЄС та НАТО доведеться вирішувати, що робити з Орбаном
12K
«Вагнерівці» підуть проти Москви – боєць легіону «Свобода Росії»
7995
Митрополит Московської церкви в Україні завірив у підданстві патріарху РПЦ
7486
Масштабна повітряна тривога тривала менше 15 хвилин
4949
Окупанти назвали дату відкриття відновленої після удару частини Кримського мосту

Новини

Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
Сьогодні, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
Сьогодні, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
Вчора, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
Вчора, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту