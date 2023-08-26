Санкції посилюватимуться. Росія втрачає золотовалютні резерви

Росія заслуговує лише на посилення санкцій проти себе

Інформація щодо поточних економічних втрат РФ

Перше

Золотовалютні резерви РФ знизилися за тиждень (18.08.2023) на $6,3 мільярда.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Друге

Росія у липні 2023 року скоротила видобуток природного газу на 0,9% до рівня червня та на 6,7% – порівняно з липнем 2022 року.

За січень-липень 2023 року РФ виробила 302 мільярди кубометрів газу, що на 14,2% менше, ніж за той же період 2022 року.

Виробництво зрідженого природного газу (ЗПГ) у липні становило 2,2 мільйона тонн, що на 4,3% менше, ніж у червні 2023 року, і на 7,9% нижче за показник липня 2022 року.

За перші сім місяців 2023 року виробництво ЗПГ у росії зменшилося порівняно із січнем-липнем 2022 року на 4,4%, склавши 18,7 мільйона тонн.

Третє

Канада запроваджує санкції проти причетних до ядерної енергетики в РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Канада внесла до списків санкцій 29 структур ВПК, фінансової сфери та ядерної галузі РФ. Обмеження введені проти ПАТ «Банк Уралсіб», банку «Зеніт», «Всеросійського банку розвитку регіонів», Росбанку, «Русатом Оверсіз», ФГУП «Атомфлот», Курчатівського інституту, Державного наукового центру – Науково-дослідного інституту атомних реакторів (НДІАР) та деяких інших проектно-конструкторських організацій.

Також під санкціями опинилися «Сєвєрсталь», холдинг Потаніна «Інтеррос», низка підприємств «оборонки».

Четверте

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок визнала недостатню ефективність санкцій проти РФ.

За її словами, «економічні санкції повинні мати економічний ефект, але це не так» у випадку з росією, адже «логіка демократичних країн не діє в автократичних країнах».

»Ми виявили, що за допомогою раціональних рішень, раціональних заходів, які узгоджують між собою цивілізовані уряди, цю війну завершити не вдасться», – сказала Бербок.

П'яте

США хочуть дозволити Венесуелі продаж нафти всім країнам, окрім росії, Китаю та Ірану.

Офіційні особи США розробляють пропозицію, яка послабить санкції щодо нафтового сектора Венесуели, дозволивши більшій кількості компаній і країн імпортувати її сиру нафту, якщо Каракас просуватиметься до вільних і справедливих президентських виборів.

Цього разу США розглядають конкретну пропозицію щодо перегляду нафтових санкцій щодо країни, щоб покупці нафти в Європі та інших країнах також могли відновити імпорт венесуельської нафти.

Якщо сторони погодяться на це та на низку політичних вимог, включаючи президентські вибори, нові рамки санкцій збережуть обмеження лише на торгівлю венесуельською нафтою з країнами, включаючи Китай, Іран та росію, які перебувають під окремими санкціями США.

Шосте

Група БРІКС запросила провідних експортерів нафти Саудівську Аравію, Іран, Єгипет, Аргентину, Ефіопію та ОАЕ приєднатися до їхнього блоку, намагаючись розширити свій глобальний вплив.

Включення Саудівської Аравії, найбільшого у світі експортера нафти, поряд з Іраном, ОАЕ та Бразилією, означало б, що група об’єднує кількох найбільших виробників енергії та найбільших споживачів у світі, що розвивається, надаючи їй величезного економічного впливу.

Оскільки більша частина світової торгівлі енергоносіями відбувається в доларах, розширення також підвищує здатність блоку підштовхувати більше торгівлі до альтернативних валют.

«Розширення БРІКС зумовлене бажанням побудувати альтернативу міжнародній системі, зосередженій на гегемонії США», — сказав Хаснайн Малік, експерт Tellimer у Дубаї.

Сьоме

Австрійські Raiffeisen Bank International (RBI) та UNIQA Insurance Group продають свої частки у російській «дочці» «Райффайзен Життя».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з повідомленням компанії, RBI та UNIQA досягли домовленості про продаж своїх часток у «Райффайзен Життя» російської страхової компанії «Ренесанс Життя».

Восьме

Сполучені Штати оголосили про нові санкції проти причетних до викрадення українських дітей:

До списку потрапили дитячий центр «Артек» в окупованому Криму, який приймає викрадених дітей, та 11 осіб, зокрема:

«міністр освіти та науки» окупованої частини Запорізької області Олена Шапурова;

начальник штабу «Юнармії» у Севастополі Владімір Коваленко;

так званий директор МДЦ «Артек» Константін Федоренко;

дитячій омбудсмен у Бєлгородській області РФ Галіна Пятих;

голова уряду Чечні Муслім Хучієв, омбудсмен Мансур Солтаєв, командир полку спецпризначення МВС Замід Чалаєв і матір Рамзана Кадирова Аймані.

Дев'яте

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни дві провідні світові тютюнові компанії: Philip Morris International та Japan Tobacco International.

Обидві компанії продовжують вести бізнес в Росію та сплачувати в її бюджет значні податки.