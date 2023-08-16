Новий етап політичних відносин? Якою Китай хоче зробити Росію

Мовчки підтримуючи Росію, Пекін демонструє готовність певною мірою ризикнути своїм економічним та геополітичним становищем

Відносини Росії та Китаю можна порівняти з пошуком золотої середини, пишуть журналісти видання CNBC. Пекін хоче, щоб Росія одночасно була не надто сильною і не могла кинути йому виклик – і не надто слабкою, оскільки в цьому випадку Китай виявиться віч-на-віч із Заходом.

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В останні роки взаємини Росії та Китаю поглибилися. Вони мають схожу мету: кинути виклик Заходу і ліквідувати панування США. Але у динаміці російсько-китайських відносин більше нюансів, ніж може здатися на перший погляд, і жодна зі сторін не хоче, щоб інша у цих відносинах стала надто впливовою.

Однак у динаміці російсько-китайських відносин більше нюансів, ніж може здатися на перший погляд. Дисбаланс сил і конфлікти інтересів, особливо з лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну в Україні, зробили неприємні сюрпризи світовій економіці.

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Деякі аналітики порівнюють ці взаємини із пошуком золотої середини. Китай хоче, щоб його союзниця Росія була не надто сильною і не могла кинути йому виклик, і в той же час, щоб вона не була надто слабкою, оскільки в цьому випадку Китай опиниться в ідеологічній ізоляції віч-на-віч із Заходом.

Пекін намагається не критикувати Росію під час війни в Україні та залишається її союзником. Водночас він вміло скористався своїми привілейованими відносинами з Москвою, розуміючи, що та відчайдушно потребує сильного та впливового друга та торгового партнера, якому можна продавати зі знижкою товари сировинного експорту, такі як нафта та метали. А такі продажі виключно важливі для російської економіки, тому що вони допомагають їй триматися на плаву та вести військові дії. Однак політологи кажуть, що Китай не зацікавлений у надмірному ослабленні Росії і не хоче, щоб вона зазнала військової поразки, оскільки в цьому випадку та її позиції теж ослабнуть.

«Китаю потрібно шукати баланс. З одного боку, він зацікавлений у тому, щоб Росія була якомога слабшою і не могла становити загрозу для Пекіна. З іншого боку, йому потрібно, щоб Росія залишалася подразником для їхнього спільного ворога, яким є «західні демократії» під проводом США», – розповів CNBC аналітик Етьєн Сула з Альянсу на захист демократії (Alliance for Securing Democracy) при Фонді Маршалла.

«Китай, як і багато європейців, не хоче допустити повного розвалу Росії, оскільки це спричинить посилення ризиків поширення ядерної зброї. Крім того, Китай на відміну від європейців не бажає створювати враження, ніби західні демократії «перемогли» Росію», - додав Сула, наголосивши, що це матиме негативні наслідки і для Пекіна теж.

Амбіції Китаю

Закордонні оглядачі вважають Китай однією з небагатьох країн, які здатні вплинути на Росію та змусити її припинити воєнні дії в Україні. Китайський лідер Сі Цзіньпін та його російський колега Володимир Путін зустрічалися цього року та високо оцінили поглиблення економічних та політичних зв'язків, а також свою особисту дружбу.

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Потім Китай відправив своїх представників до України, намагаючись проштовхнути власний мирний план для цього регіону. У ньому багато амбіцій, але замало конкретного змісту. За словами аналітиків, Пекін більшою мірою зацікавлений у тому, щоб позиціонувати себе як мирний посередник на міжнародній арені, а не покласти край війні.

Однак деякі політологи вважають, що, мовчки підтримуючи Росію, Пекін демонструє готовність певною мірою ризикнути своїм економічним та геополітичним становищем. А це говорить про те, що із співвідношенням сил між Росією та Китаєм далеко не все так прозоро. Вони також не знають, які можливості Пекіна щодо зміцнення чи ослаблення російської економіки.

Юрій Пойта, який очолює азіатський відділ у київській дослідницькій організації New Geopolitics Research Network, заявив, що він переважно згоден з теорією золотої середини і з тим, що Китай ретельно вивіряє свою підтримку Росії, але тримає її на поважній відстані.

«Китай ніяк не може погодитися на посилення Росії, тому що в цьому випадку під загрозою будуть китайські інтереси», – заявив Пойта CNBC. Китай, може, й постачає до Росії сучасні військові технології та деталі подвійного призначення типу напівпровідників, але боїться запровадження західних санкцій проти китайських фірм, пояснив він.

«Давайте уявимо, як він може посилити Росію, наприклад, постачаючи їй сучасні технології для військових. Це безперечно завдасть шкоди китайській економіці через серйозні санкції, які в такому разі неодмінно будуть введені», – сказав Пойта.

Піднебесна зважує ризики

На думку деяких спостерігачів за російсько-китайськими відносинами, Пекін після початку повномасштабної війни надає Москві більше підтримки, ніж можна було очікувати, хоча через цю війну почалися перебої у світовій торгівлі, енергетичній та продовольчій безпеці.

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«Я просто не бачу жодних свідчень того, що з початком війни в Україні Китай прагне домогтися силової переваги над Росією, зробити її своїм молодшим партнером, – розповів CNBC Джуд Бланшетт, який займається вивченням Китаю в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень. Мені здається, Китай готовий заплатити економічну, дипломатичну, репутаційну ціну у відносинах з Європою, зі США, аби продовжувати підтримку Росії».

«Так що... якщо подивитися на Росію і на те, як себе позиціонує Китай щодо неї з початком військових дій, то я б сказав, що це Путін домагається підтримки та поступок від Китаю всупереч китайським інтересам». Бланшетт зазначив, що не бачить спроб Китаю зробити з Росії залежну державу. Найраціональніше для Пекіна було б дистанціюватися від Росії з урахуванням її «токсичності».

«Я не бачу переконливих ознак того, що Китай віддаляється. Він обережний із санкціями, не хоче, щоб китайські фірми піддавалися вторинним санкціям. Що це означає? А те, що є певна стеля, верхній рівень підтримки Росії з боку Китаю. А ось статі я не бачу, і мені спадає на думку, що Пекін готовий багато на що піти в дипломатичному, репутаційному, економічному плані, щоб підтримати Москву в цьому неймовірно дорогому і ризикованому збройному конфлікті», – додав він.

Нагадаємо, війна Росії проти України стосується насамперед інтересів європейської безпеки, а відсутність врегулювання ситуації нібито головним чином пов’язана з активною участю США та Європи. Таку думку висловив китайський посол у Німеччині Ву Кен в інтерв'ю Berliner Zeitung.

«Якщо вони (США та Європа – «Главком») не перестануть брати активну участь, то кризі найближчим часом не буде кінця, незалежно від того, як діятиме Китай», – заявив дипломат.

Китайського посла запитали, чи не міг би лідер КНР Сі Цзіньпін переконати російського диктатора Володимира Путіна першим піти назустріч західним країнам щодо України. На це дипломат прямої відповіді не дав.