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Під санкції Канади потрапили три московські суди

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Під санкції Канади потрапили три московські суди
Фізичні та юридичні особи, які потрапили під санкції, є високопосадовцями російського уряду, судової системи та слідчого комітету
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Канада ввела санкції у відповідь на зростаючий рівень порушень прав людини та насильства з боку Росії

Канада сьогодні, 18 серпня, ввела новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили три суди в Москві. Про це повідомляє пресслужба МЗС Канади.

«Канада запроваджує нові санкції проти 15 російських фізичних і трьох юридичних осіб у відповідь на зростаючий рівень порушень прав людини та насильства з боку держави політичними опонентами та критиками», – заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

За її словами, Росія намагається придушити внутрішнє інакомислення.

Фізичні та юридичні особи, які потрапили під санкції, є високопосадовцями російського уряду, судової системи та слідчого комітету, а також суди, що фінансуються з федерального бюджету, включаючи Басманний районний суд, який безпосередньо причетнийй до порушень прав людини проти лідерів російської опозиції, зокрема Володимира Кара-Мурзм, Олексія Навального та інших громадян Росії.

Нагадаємо, що США ввели санкції проти деяких ФСБшників, причетних до отруєння Олексія Навального.

У російській операції проти Навального брали участь кілька людей, які перебували на місцях як у Томську, так і в Омську, а також оперативники, які координували ситуацію здалеку. Ці люди співпрацювали, щоб спостерігати за Навальним перед нападом, проникнути в його готельний номер і застосувати хімічну зброю до його особистих речей, а також спробували стерти будь-які докази своєї операції після нападу.

Теги: росія Канада санкції

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