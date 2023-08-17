Удар по літакам: Росію відключають від «авіаційного SWIFT»

Росіяни не зможуть здійснювати польоти до низки країн уже з середини осені

Російські авакомпанії більше не зможуть передавати дані про рейси, пасажирів і багаж до інформаційних систем міжнародних аеропортів

Російські та іноземні авіаперевізники можуть зіштовхнутися з проблемами під час виконання рейсів між Росією та іншими країнами уже восени 2023 року. Про це пише російський РБК

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Труднощі можуть виникнути після відключення Росії від телекомунікаційних каналів, які належать глобальному провайдеру послуг для цивільної авіації – швейцарської компанії Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiques (SITA), розповіли три джерела в російських і зарубіжних авіакомпаніях.

Канал SITA називають авіаційним аналогом міжбанківської системи SWIFT. Це найпоширеніший інструмент у світовій цивільній авіації для обміну інформацією між авіакомпаніями та аеропортами. Системою користуються понад 2,5 тис. клієнтів у 200 країнах, а її технології задіяні на 90% усіх міжнародних авіарейсів.

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«Через відключення, заплановане на кінець вересня, російські перевізники більше не зможуть передавати через шлюзи SITA дані про рейси, пасажирів і багаж в інформаційні системи міжнародних аеропортів», – пояснило одне з джерел.

У свою чергу, іноземні перевізники залишаться без звичного каналу для обміну даними з інформаційними системами російських аеропортів. Проблема є, вона важка і, безумовно, вимагає вирішення, кажуть представники авіакомпаній.

У російському Мінтрансі заявили, що знають про проблему та збираються організувати для перевезень обмін інформацією між російською та міжнародними мережами, а також альтернативні канали зв'язку.

Компанія SITA вирішила згорнути свою роботу в Росії через війну в Україні. Більшість сервісів SITA було відключено в країні протягом 2022 року.

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Представники аеропортів Шереметьєво, Домодєдово, Пулково, Казані та холдингу «Аеропорти регіонів» заявили про готовність працювати з будь-якими авіакомпаніями та задіяти для цього власні прямі канали зв'язку.

Але є напрямки для польотів, які вимагають підвищеної уваги, наприклад, Китай. Приміром, як вирішити проблему передачі інформації між інвенторними системами (у них зберігається розклад рейсів та наявність місць на них) росіяни не знають.

Ситуація з польотами до Піднебесної після відключення SITA найскладніша, підтверджують у компанії «Сірена-Тревел», яка займається розробкою систем бронювання квитків для авіакомпаній.

Компанії сподіваються що обмін інформації між авіакомпаніями та аеропортами можна забезпечити альтернативними способами, але поки щовлада країни-агресора цим не займається.

Нагадаємо, авіакомпанії Росії дедалі сильніше відчувають наслідки санкцій, запроваджених через війну в Україні. Парк іноземних лайнерів, що залишився, поступово стає непридатним через відсутність якісного обслуговування і неможливість придбати необхідні запчастини. Про це пише російська агенція «Інтерфакс».

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З весни 2022 авіаперевізники вимагають від персоналу не вносити дефекти техніки в бортові журнали, внаслідок чого літаки часто літають несправними. Також повідомлялося, що пілоти «Аерофлоту» почали відключати гальма, які відмовили, через неможливість їх замінити.

На початку серпня глава держкорпорації «Ростех» Сергій Чемезов доповів диктатору Володимиру Путіну про те, що з 2025 року російські авіакомпанії будуть втрачати іноземні літаки, що залишилися в них, оскільки лайнерам будуть необхідні «капітальні ремонти і так далі».

Наразі вітчизняні перевізники змушені розбирати кілька бортів на запчастини, щоб підтримувати льотну придатність наявних літаків. Громадянській авіації «дуже потрібні» вітчизняні лайнери, заявив Чемезов Путіну, проте поки що масштаби виробництва більш ніж скромні.