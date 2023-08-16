Україна самотужки почала боротися з РФ у Чорному морі – Politico

Україна відкрила морський фронт і явно має намір самостійно впоратися з загрозою, яку представляє Росія на морі

Україна самостійно почала боротися із загрозами РФ у Чорному морі, оскільки Туреччина не перевіряє кораблі, які можуть таємно обслуговувати російські збройні сили. Про це повідомляє Politico.

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За даними видання, Туреччина не перевіряє кораблі, які обслуговують армію РФ. Крім того, незважаючи на членство в НАТО, Туреччина відмовилася вводити санкції проти Москви. При цьому, щоб убезпечити себе від наслідків конфлікту, Анкара підтримала зернову угоду за посередництва ООН.

«Турецький уряд отримав компенсацію за конфлікт. Вони сприяли постачанню вкраденого зерна з України, і подбали про те, щоб зберегти добрі відносини з Москвою, а також із Києвом. Але крах зернової угоди показує межі, в яких Анкара може впливати на Чорне море», – заявив виданню професор Школи післядипломної освіти військово-морського флоту США Райан Гінгерас.

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Тому Україна відкрила морський фронт і явно має намір самостійно впоратися з загрозою, яку представляє Росія на морі, зазначає видання: минулого тижня Київ оголосив води навколо російських чорноморських портів небезпечними, і попередив, що всі кораблі вважатимуться за військові цілі.

«За кілька годин до цього українські збройні сили вразили російський танкер Сіг, який перевозив 43 123 барелі мазуту. Ця ціль була найкращою - адже корабель вже понад півстоліття допомагає російським збройним силам. Удар по Сігу, секретному допоміжному судну ВМФ Росії , завдає удару по російській логістиці в Сирії, завдає шкоди прибуткам пов'язаних з Кремлем еліт, які заробляють гроші на цій торгівлі, і скорочує кошти, які використовуються РФ для оплати своїх військових», – наголошує Politico.

Як повідомлялося, Росія готує кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря після виходу із зернової угоди.