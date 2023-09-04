WSJ: Захід планує припинити незаконну торгівлю ОАЕ з Росією

Чиновники ЄС та США прагнуть не допустити попадання до Росії комп'ютерних чіпів, електронних компонентів та інших продуктів подвійного призначення

Передові мікросхеми, вироблені в ЄС, поставляються до Росії через треті країни, в тому числі ОАЕ

Чиновники США, Великобританії та Євросоюзу планують цього тижня спільно чинити тиск на Об'єднані Арабські Емірати, щоб вони припинили постачання товарів до Росії, які могли б допомогти Москві у її війні проти України. Про це повідомляє Wall Street Journal.

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За даними видання, чиновники з Вашингтона та європейських столиць відсьогодні перебувають в ОАЕ у рамках колективного глобального прагнення не допустити попадання до рук Росії комп'ютерних чіпів, електронних компонентів та інших так званих продуктів подвійного призначення, які мають як цивільне, так і військове застосування.

Після вторгнення в Україну рік тому країни ЄС та «Великої сімки» ввели кілька раундів санкцій, щоб послабити російську військову машину та підірвати її економіку.

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Однак, аналіз даних з торгівлі показує, що передові мікросхеми, вироблені в ЄС та інших союзних країнах, поставляються до Росії через треті країни, такі як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан.

Раніше США повідомили Туреччині та Об'єднаним Арабським Еміратам, що їхні економічні та фінансові зв'язки з РФ заважають стримувати вторгнення Росії в Україну.

До слова, після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну російський «Норнікель» відкрив офіс у Дубаї, що робить його найбільшою металургійною та гірничодобувною компанією, яка відкрила представництво в Об'єднаних Арабських Еміратах.