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    Пентагон скликає нараду виробників зброї задля швидких поставок в Україну

    Пентагон скликає нараду виробників зброї задля швидких поставок в Україну
    фото з відкритих джерел

    Обговорення буде закритим

    Міністерство оборони США скликає 13 квітня проведе зустріч провідних американських виробників зброї, щоб обговорити спроможність галузі підтримувати Україну у війні з Росією. Про це повідомляє CNN.

    Як уточнюють джерела видання, обговорення буде закритим. Воно включатиме пропозиції щодо пришвидшення виробництва наявних та розробки нових систем, які мають ключове значення для допомоги Міністерству оборони України.

    Серед провідних виробників буде велика вісімка підрядників, включно з General Dynamics, Lockheed Martin та іншими.

    За словами одного з джерел, суть питання полягає в тому, що США «припускають, що це буде багаторічна робота» за сценарієм, коли Україна не зможе безпечно виробляти зброю на своїх власних потужностях.

    До слова, Сполучені Штати прагнуть перемоги України, відновлення її суверенітету й територіальної цілісності, а також докладають усіх можливих зусиль для того, щоб Росія зазнала поразки.

    Нагадаємо, США нададуть Україні зброї ще на $750 млн – Reuters.

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    Теги: росія окупанти США зброя війна Україна Пентагон окупація #stoprussia
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    Пентагон скликає нараду виробників зброї задля швидких поставок в Україну