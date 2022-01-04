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    Пентагон замовив будівництво десяти патрульних катерів для України

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    Американські патрульні катери типу Mark VI - Пентагон замовив будівництво десяти патрульних катерів для України
    Американські патрульні катери типу Mark VI
    фото з відкритих джерел

    Чергові два катери для потреб ВМС ЗС України Міністерство оборони США замовило компанії SAFE Boats International наприкінці 2021 року

    Міністерство оборони США замовило будівництво десяти патрульних катерів Mark VI для України в межах програми міжурядових закордонних військових продажів Foreign Military Sales. Про чергові два судна було домовлено в червні 2021 року. Про це повідомили в Defence Express.

    «Міноборони США 30 грудня 2021 року видало американській компанії SAFE Boats International новий контракт на суму $25,5 млн на будівництво чергових двох швидкісних патрульних катерів типу Mk VI для подальшого постачання Україні. Роботи, як зазначається в офіційному повідомленні Пентагону, мають бути завершені до березня 2026 року», – ідеться в статті.

    Угода реалізує опціон до контракту між SAFE Boats International і Пентагоном за 30 вересня 2021 року на будівництво шести катерів типу Mark VI для ЗСУ. Сума контракту становила $84,2 млн, але згодом її збільшили до $89,7 млн.

    Новий контракт повністю фінансуватимуть в уряді США коштом програми Building Partner Capacity (BPC). Термін виконання зобов’язань – березень 2026 року.

    Теги: США ЗСУ Міноборони корабель Пентагон ВМС Олексій Неїжпапа
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    Пентагон замовив будівництво десяти патрульних катерів для України