Бойові втрати України в ООС упродовж 2021 року – 79 бійців. Згадаймо загиблих
Втрати минулого року виявилися дещо більшими, ніж у позаминулому
Упродовж року, що минув, бойові втрати українських військових в зоні проведення ООС сягнули 79 людей. Про це на своїй Facebook-сторінці написав ветеран російсько-української війни, проджект-менеджер ГО «Експертний корпус» Роман Кулик.
Кулик нагадав, що у 2020 році бойові встрати українського війська на сході становили дещо менше – 55 людей.
Ветеран закликав згадати кожного з загиблих та навів список людей, що поклали життя впродовж 2021 року в боях з окупантами.
- Олег Андрієнко, 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада. Уродженець Запоріжжя.
- Олександр Отрєп’єв, 36 обрмп імені контрадмірала Михайла Білинського. Миколаївщина.
- Роман Дзюбенко, 92 омбр імені кошового отамана Івана Сірка. Луганщина.
- Дмитро Власенко, 503-й окремий батальйон морської піхоти. Миколаївщина.
- Назарій Поліщук, 28 омбр імені Лицарів Зимового Походу. Черкащина.
- Олексій Подвезенний, 28 омбр імені Лицарів Зимового Походу. Черкащина. Луганщина.
- Олександр Глушко, 81 ОАеМБр. Полтавщина.
- Владислав Лященко, 28 омбр імені Лицарів Зимового Походу. Уродженець Донеччини, Горлівка. Мешкав на Одещині.
- Олександр Войтенко, 81 ОАеМБр. Полтавщина.
- В’ячеслав Олексієнко, 81 ОАеМБр. Полтавщина.
- Дмитро Мироненко, 81 ОАеМБр. Харківщина.
- Сергій Петраускас, 72 омбр імені Чорних Запорожців. Чернігівщина.
- Дмитро Сардак, 59 омпбр імені Якова Гандзюка. Одещина.
- Сергій Моісеєнко, 36 обрмп імені контрадмірала Михайла Білинського. Херсонщина.
- Володимир Онопрієнко, батальйон «Айдар» 53 омбр імені князя Володимира Мономаха. Черкащина.
- Олександр Пекур, 54 орб. Київщина.
- Віктор Пасєка, 10 огшбр. Хмельниччина.
- Андрій Грабар, 36 обрмп імені контрадмірала Михайла Білинського. Миколаївщина.
- Кирило Биковський, 10 огшбр. Кропивницький.
- Сергій Коваль, 143-го центр розмінування. Кам’янець-Подільський.
- Сергій Барнич, 10 огшбр. Івано-Франківщина.
- Максим Абрамович, 10 огшбр. Рівненщина.
- Сергій Гайченко, 10 огшбр. Січеславщина.
- Сергій Сулима, 10 огшбр. Івано-Франківщина.
- Ігор Байтала, 10 огшбр. Львівщина.
- Владислав Мороз, 72 омбр імені Чорних Запорожців. Черкащина.
- Віктор Гелебрант, 92 омбр імені кошового отамана Івана Сірка. Харківщина.
- Максим Стеблянко, 1-ша окрема танкова Сіверська бригада. Сумщина.
- Володимир Шпак, 58 омпбр імені гетьмана Івана Виговського. Чернігівщина.
- Денис Юшко, 36 обрмп імені контрадмірала Михайла Білинського. Миколаївщина.
- Андрій Теперик, 92 омбр імені кошового отамана Івана Сірка. Харківщина.
- Ярослав Карлійчук, 10 огшбр. Буковина.
- Олексій Мамчій, 10 огшбр. Буковина.
- Давід Шартава, 128 огшбр. Уродженець Грузії.
- Олександр Луцик, 10 огшбр. Волинь.
- Іван Ковальовський, 58 омпбр імені гетьмана Івана Виговського. Січеславщина.
- Роман Гуляк, 14 омбр імені князя Романа Великого. Хмельниччина.
- Дмитро Товчигречка, 93 омбр «Холодний Яр». Кривий Ріг.
- Сергій Коробцов, 58 омпбр імені гетьмана Івана Виговського. Житомирщина.
- Юрій Опришко, батальйон «Айдар» 53 омбр імені князя Володимира Мономаха. Полтавщина.
- Віктор Городніченко, 81 оабр. Полтавщина.
- Павло Колесник, 58 омпбр імені гетьмана Івана Виговського. Чернігівщина.
- Максим Польовий, 128 огшбр. Хмельниччина.
- Володимир Бєлов, 128 огшбр. Київщина.
- Андрій Гонар, 58 омпбр імені гетьмана Івана Виговського. Кривий Ріг.
- Юрій Письменний, 93 омбр «Холодний Яр». Дніпро.
- Богдан Бродовський, 93 омбр «Холодний Яр». Вінниччина.
- Євгеній Курасов, 58 омпбр імені гетьмана Івана Виговського. Сумщина.
- Володимир Яськів, 24 омбр імені короля Данила. Тернопільщина.
- Андрій Беляєв, 57 омпбр імені кошового отамана Костя Гордієнка. Січеславщина.
- Олександр Горбенко, 10 огшбр. Кривий Ріг.
- Дмитро Сивоконь, 57 омпбр імені кошового отамана Костя Гордієнка. Херсонщина.
- Ярослав Семеняка, 58 омпбр імені гетьмана Івана Виговського. Сумщина.
- Олексій Кайданович, 54 орб, Житомирщина.
- Артем Мазур, 28 омбр імені Лицарів Зимового Походу. Кропивниччина.
- Василь Островський, 24 омбр імені короля Данила. Львівщина.
- Юрій Михайлов, 28 омбр імені Лицарів Зимового Походу. Миколаєвщина.
- Олександр Аксьонов, 131 орб. Київщина, Бориспіль.
- Вячеслав Пітько, 74 орб. Січеславщина.
- Андрій Вискребець, 74 орб. Запоріжжя.
- Роман Задорожний, 24 омбр імені короля Данила. Львівщина.
- Олексій Куленко, 57 омпбр імені кошового отамана Костя Гордієнка. Кропивниччина.
- Денис Герман, 74 орб. Запоріжжя.
- Артур Голуб, 503-й обмр. Житомирщина.
- Валентин Чепурний, 57 омпбр імені кошового отамана Костя Гордієнка. Херсонщина.
- Дем’ян Данилів, 57 омпбр імені кошового отамана Костя Гордієнка. Львівщина.
- Віктор Молостов, 54 омбр імені Івана Мазепи. Харківщина.
- Олексій Стрижак, 25 окрема Січеславська повітрянодесантна бригада. Січеславщина.
- Георгій Халіков, 93 омбр «Холодний Яр». Одещина.
- Віктор Рачугін, 17 окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка. Запоріжжя
- Сергій Єлисєєв, 128 огшбр. Дніпро.
- Віталій Павлисько, 24 омбр імені короля Данила. Львівщина.
- Вадим Федосєєв, 79 одшбр. Миколаїв.
- Руслан Прусов, 79 одшбр. Миколаїв.
- Уберт Мрачковський, 8-й полк ССО. Хмельницький.
- Алі Алхаслі, 54 омбр імені Івана Мазепи. Харківщина.
- Валерій Геровкін, 93 омбр «Холодний Яр». Донеччина.
- Станіслав Запорожець, 74 орб. Луганщина.
- Станіслав Богуславський, 25 окрема Січеславська повітрянодесантна бригада. Січеславщина.
Окремо Роман Кулик згадав Героя України, полковника Олександра Петраківського, який помер після довгої боротьби за життя і нормальне існування внаслідок поранення 2014-го року.
«Це лише короткий перелік прізвищ бійців, на прочитання яких піде кілька хвилин», – підсумував Роман Кулик.
Нагадаємо, в ніч з 31 грудня на 1 січня окупанти обстрілювали позиції українських військових. Внаслідок обстрілів окупантів загинув український боєць Ігор Тичина.