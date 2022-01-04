Бойові втрати України в ООС упродовж 2021 року – 79 бійців. Згадаймо загиблих

Поранень в зоні ООС впродовж року зазнали ще більш ніж 200 військовослужбовців ЗСУ

Втрати минулого року виявилися дещо більшими, ніж у позаминулому

Упродовж року, що минув, бойові втрати українських військових в зоні проведення ООС сягнули 79 людей. Про це на своїй Facebook-сторінці написав ветеран російсько-української війни, проджект-менеджер ГО «Експертний корпус» Роман Кулик.

Кулик нагадав, що у 2020 році бойові встрати українського війська на сході становили дещо менше – 55 людей.

Ветеран закликав згадати кожного з загиблих та навів список людей, що поклали життя впродовж 2021 року в боях з окупантами.

Олег Андрієнко, 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада. Уродженець Запоріжжя. Олександр Отрєп’єв, 36 обрмп імені контрадмірала Михайла Білинського. Миколаївщина. Роман Дзюбенко, 92 омбр імені кошового отамана Івана Сірка. Луганщина. Дмитро Власенко, 503-й окремий батальйон морської піхоти. Миколаївщина. Назарій Поліщук, 28 омбр імені Лицарів Зимового Походу. Черкащина. Олексій Подвезенний, 28 омбр імені Лицарів Зимового Походу. Черкащина. Луганщина. Олександр Глушко, 81 ОАеМБр. Полтавщина. Владислав Лященко, 28 омбр імені Лицарів Зимового Походу. Уродженець Донеччини, Горлівка. Мешкав на Одещині. Олександр Войтенко, 81 ОАеМБр. Полтавщина. В’ячеслав Олексієнко, 81 ОАеМБр. Полтавщина. Дмитро Мироненко, 81 ОАеМБр. Харківщина. Сергій Петраускас, 72 омбр імені Чорних Запорожців. Чернігівщина. Дмитро Сардак, 59 омпбр імені Якова Гандзюка. Одещина. Сергій Моісеєнко, 36 обрмп імені контрадмірала Михайла Білинського. Херсонщина. Володимир Онопрієнко, батальйон «Айдар» 53 омбр імені князя Володимира Мономаха. Черкащина. Олександр Пекур, 54 орб. Київщина. Віктор Пасєка, 10 огшбр. Хмельниччина. Андрій Грабар, 36 обрмп імені контрадмірала Михайла Білинського. Миколаївщина. Кирило Биковський, 10 огшбр. Кропивницький. Сергій Коваль, 143-го центр розмінування. Кам’янець-Подільський. Сергій Барнич, 10 огшбр. Івано-Франківщина. Максим Абрамович, 10 огшбр. Рівненщина. Сергій Гайченко, 10 огшбр. Січеславщина. Сергій Сулима, 10 огшбр. Івано-Франківщина. Ігор Байтала, 10 огшбр. Львівщина. Владислав Мороз, 72 омбр імені Чорних Запорожців. Черкащина. Віктор Гелебрант, 92 омбр імені кошового отамана Івана Сірка. Харківщина. Максим Стеблянко, 1-ша окрема танкова Сіверська бригада. Сумщина. Володимир Шпак, 58 омпбр імені гетьмана Івана Виговського. Чернігівщина. Денис Юшко, 36 обрмп імені контрадмірала Михайла Білинського. Миколаївщина. Андрій Теперик, 92 омбр імені кошового отамана Івана Сірка. Харківщина. Ярослав Карлійчук, 10 огшбр. Буковина. Олексій Мамчій, 10 огшбр. Буковина. Давід Шартава, 128 огшбр. Уродженець Грузії. Олександр Луцик, 10 огшбр. Волинь. Іван Ковальовський, 58 омпбр імені гетьмана Івана Виговського. Січеславщина. Роман Гуляк, 14 омбр імені князя Романа Великого. Хмельниччина. Дмитро Товчигречка, 93 омбр «Холодний Яр». Кривий Ріг. Сергій Коробцов, 58 омпбр імені гетьмана Івана Виговського. Житомирщина. Юрій Опришко, батальйон «Айдар» 53 омбр імені князя Володимира Мономаха. Полтавщина. Віктор Городніченко, 81 оабр. Полтавщина. Павло Колесник, 58 омпбр імені гетьмана Івана Виговського. Чернігівщина. Максим Польовий, 128 огшбр. Хмельниччина. Володимир Бєлов, 128 огшбр. Київщина. Андрій Гонар, 58 омпбр імені гетьмана Івана Виговського. Кривий Ріг. Юрій Письменний, 93 омбр «Холодний Яр». Дніпро. Богдан Бродовський, 93 омбр «Холодний Яр». Вінниччина. Євгеній Курасов, 58 омпбр імені гетьмана Івана Виговського. Сумщина. Володимир Яськів, 24 омбр імені короля Данила. Тернопільщина. Андрій Беляєв, 57 омпбр імені кошового отамана Костя Гордієнка. Січеславщина. Олександр Горбенко, 10 огшбр. Кривий Ріг. Дмитро Сивоконь, 57 омпбр імені кошового отамана Костя Гордієнка. Херсонщина. Ярослав Семеняка, 58 омпбр імені гетьмана Івана Виговського. Сумщина. Олексій Кайданович, 54 орб, Житомирщина. Артем Мазур, 28 омбр імені Лицарів Зимового Походу. Кропивниччина. Василь Островський, 24 омбр імені короля Данила. Львівщина. Юрій Михайлов, 28 омбр імені Лицарів Зимового Походу. Миколаєвщина. Олександр Аксьонов, 131 орб. Київщина, Бориспіль. Вячеслав Пітько, 74 орб. Січеславщина. Андрій Вискребець, 74 орб. Запоріжжя. Роман Задорожний, 24 омбр імені короля Данила. Львівщина. Олексій Куленко, 57 омпбр імені кошового отамана Костя Гордієнка. Кропивниччина. Денис Герман, 74 орб. Запоріжжя. Артур Голуб, 503-й обмр. Житомирщина. Валентин Чепурний, 57 омпбр імені кошового отамана Костя Гордієнка. Херсонщина. Дем’ян Данилів, 57 омпбр імені кошового отамана Костя Гордієнка. Львівщина. Віктор Молостов, 54 омбр імені Івана Мазепи. Харківщина. Олексій Стрижак, 25 окрема Січеславська повітрянодесантна бригада. Січеславщина. Георгій Халіков, 93 омбр «Холодний Яр». Одещина. Віктор Рачугін, 17 окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка. Запоріжжя Сергій Єлисєєв, 128 огшбр. Дніпро. Віталій Павлисько, 24 омбр імені короля Данила. Львівщина. Вадим Федосєєв, 79 одшбр. Миколаїв. Руслан Прусов, 79 одшбр. Миколаїв. Уберт Мрачковський, 8-й полк ССО. Хмельницький. Алі Алхаслі, 54 омбр імені Івана Мазепи. Харківщина. Валерій Геровкін, 93 омбр «Холодний Яр». Донеччина. Станіслав Запорожець, 74 орб. Луганщина. Станіслав Богуславський, 25 окрема Січеславська повітрянодесантна бригада. Січеславщина.

Окремо Роман Кулик згадав Героя України, полковника Олександра Петраківського, який помер після довгої боротьби за життя і нормальне існування внаслідок поранення 2014-го року.

«Це лише короткий перелік прізвищ бійців, на прочитання яких піде кілька хвилин», – підсумував Роман Кулик.

Нагадаємо, в ніч з 31 грудня на 1 січня окупанти обстрілювали позиції українських військових. Внаслідок обстрілів окупантів загинув український боєць Ігор Тичина.

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