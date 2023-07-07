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Пентагон прокоментував можливість відправки Україні касетних снарядів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пентагон прокоментував можливість відправки Україні касетних снарядів
Сполучені Штати Америки справді обговорюють можливість надання Україні касетних боєприпасів
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати мають кілька типів касетних боєприпасів на складах

Можливість передачі Україні касетних боєприпасів з військових складів у США продовжує бути предметом розгляду. Так прокоментував ситуацію в четвер під час брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

«Це питання, яке зараз перебуває в процесі розгляду», - зауважив представник оборонного відомства США на запитання журналістів.

Він також поінформував, що Сполучені Штати мають кілька типів касетних боєприпасів на складах.

«Ті, що розглядаються для передачі (Україні – ред.), не включають застарілі варіанти, коефіцієнт відмови яких перевищує 2,35%»,- уточнив Райдер.

Він також зазначив, що Пентагон врахував статистику по старих 155-міліметрових боєприпасах, які стояли на озброєнні кілька десятиліть тому. «Тож, ми ретельно відбираємо снаряди з нижчими показниками відмови, по яких ми маємо останні дані тестування»,- зазначив генерал.

Він також підкреслив, що коли йдеться про підтримку України та надання їй можливостей, необхідних для ефективного ведення бою, «єдність союзників і партнерів надалі залишається дуже потужною».

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати вже цього тижня можуть оголосити про постачання спірних касетних боєприпасів в Україну. Американські високопосадовці розповіли, що у США почали розглядати запит України на касетні боєприпаси. Це дозволить задовольнити попит на боєприпаси під час контрнаступу проти російських військ.

Як заявляють у США, один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити у п’ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси.

Читайте також: США завтра оголосять нову допомогу Україні – Reuters
Теги: Україна боєприпаси Пентагон райдер

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