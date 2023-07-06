США планують оголосити про відправку Україні касетних боєприпасів – ЗМІ
Один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити у п’ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси
Сполучені Штати вже цього тижня можуть оголосити про постачання спірних касетних боєприпасів в Україну. Про це повідомляє CBS News.
Американські високопосадовці розповіли, що у США почали розглядати запит України на касетні боєприпаси. Це дозволить задовольнити попит на боєприпаси під час контрнаступу проти російських військ.
Як заявляють у США, один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити у п’ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси.
«Касетні боєприпаси складаються з десятків менших бомб, які розлітаються під час детонації, і заборонені, оскільки бомби, що не розірвалися, можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій», - розповіло джерело.
Варто зауважити, що у 2010 році набула чинності конвенція про касетні боєприпаси. Вона забороняє їх використання, виробництво та накопичення 123 державах, які є сторонами або підписантами. Однак ні Штати, ні Росія та Україна не підписали документ.
Варто зауважити, що президент Володимир Зеленський заявив, що просив у союзників України пришвидшити постачання озброєння для початку контрнаступу.
Раніше уряд України попросив Сполучені Штати Америки розширити військову допомогу для Збройних сил.
У міністерстві оборони США заявили, що нібито підтримують передачу українській армії, яка бореться на фронті з російськими окупантами касетних боєприпасів. У відомстві вважають, що ЗСУ вони необхідні для прориву оборонних ліній загарбників.
Група американських сенаторів-республіканців надсилала президенту США Джо Байдену листа з проханням надати Україні касетні боєприпаси.
До слова, питання надання Україні далекобійних ракетних систем Atacms вирішує американський президент Джо Байден, і наразі такого рішення він не ухвалив.
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