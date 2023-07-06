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США планують оголосити про відправку Україні касетних боєприпасів – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
США планують оголосити про відправку Україні касетних боєприпасів – ЗМІ
Касетний боєприпас
фото з відкритих джерел

Один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити у п’ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси

Сполучені Штати вже цього тижня можуть оголосити про постачання спірних касетних боєприпасів в Україну. Про це повідомляє CBS News.

Американські високопосадовці розповіли, що у США почали розглядати запит України на касетні боєприпаси. Це дозволить задовольнити попит на боєприпаси під час контрнаступу проти російських військ.

Як заявляють у США, один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити у п’ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси.

«Касетні боєприпаси складаються з десятків менших бомб, які розлітаються під час детонації, і заборонені, оскільки бомби, що не розірвалися, можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій», - розповіло джерело.

Варто зауважити, що у 2010 році набула чинності конвенція про касетні боєприпаси. Вона забороняє їх використання, виробництво та накопичення 123 державах, які є сторонами або підписантами. Однак ні Штати, ні Росія та Україна не підписали документ.

Варто зауважити, що президент Володимир Зеленський заявив, що просив у союзників України пришвидшити постачання озброєння для початку контрнаступу.

Раніше уряд України попросив Сполучені Штати Америки розширити військову допомогу для Збройних сил. 

У міністерстві оборони США заявили, що нібито підтримують передачу українській армії, яка бореться на фронті з російськими окупантами касетних боєприпасів. У відомстві вважають, що ЗСУ вони необхідні для прориву оборонних ліній загарбників. 

Група американських сенаторів-республіканців надсилала президенту США Джо Байдену листа з проханням надати Україні касетні боєприпаси.

До слова, питання надання Україні далекобійних ракетних систем Atacms вирішує американський президент Джо Байден, і наразі такого рішення він не ухвалив.

 

Теги: США Україна боєприпаси озброєння контрнаступ

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