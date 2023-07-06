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Потрібно реформувати ставлення до Росії. МЗС звернулося до західних країн

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Потрібно реформувати ставлення до Росії. МЗС звернулося до західних країн
Речник українського МЗС наголосив, що, окрім України, зараз в світі немає жодної іншої країни, яка би проводила таку кількість реформ в умовах масштабної війни
фото з відкритих джерел

Речник українського МЗС наголосив, що західні країни мають розглядати питання членства України в НАТО без озирання на Москву

У Міністерстві закордонних справ у відповідь на заклик Білого дому до проведення Україною реформ задля членства у НАТО закликали реформувати ставлення Заходу до Росії. Про це йдеться у заяві речника МЗС України Олега Ніколенка.

«Звернули увагу на заяву речниці Білого Дому про необхідність проведення Україною реформ, аби відповідати стандартам НАТО, перші ніж приєднатися до Альянсу», – заявив Ніколенко.

Ніколенко підкреслив, що США – провідний союзник України у протидії збройній агресії Росії, тому Київ надзвичайно вдячний всім американцям, які підтримують Україну.

Ніколенко наголосив, що, окрім України, зараз в світі немає жодної іншої країни, яка би проводила таку кількість реформ в умовах масштабної війни на своїй території. Докорінні внутрішні перетворення в Україні, за його словами, невідворотно продовжуватимуться.

«Водночас вважаємо, що одна реформа у світі залишається незавершеною. Це – ставлення Заходу до ролі Росії в архітектурі євроатлантичної безпеки», – заявив Ніколенко.

За його словами, щойно українські партнери будуть розглядати питання членства України в НАТО без озирання на Москву, стане очевидним, що «надання Україні запрошення до членства в Альянсі вже на цьому етапі відповідає безпековим інтересам союзників, стане важливим кроком задля відновлення миру в Україні і Європі загалом та унеможливлення повторення російської агресії в майбутньому».

Нагадаємо, раніше речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час пресбрифінгу в середу заявила, що країни-члени НАТО приймуть рішення щодо членства України в Альянсі після того, як Україна проведе реформи й відповідатиме всім вимогам.

Теги: МЗС НАТО Україна

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