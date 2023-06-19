ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів на Херсонщині: з’явилося фото
Знімок демонструє залишки складу противника та засвідчує успішну роботу наших воїнів
Зранку 18 червня українські захисники вразили великий складу боєприпасів російських окупантів у селищі Рикове Херсонської області. Увечері того ж дня в мережі поширилися фото з місця влучання. Зокрема, знімок, що демонструє залишки від російського складу боєприпасів, опублікував речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.
Крім того, OSINT-фахівці виклали відео з супутниковими знімками селища Рикове, де вибухнув склад. Таким чином, можна порівняти, який вигляд мало місце влучання 16 та 18 червня.
テレビ朝日「ワイド・スクランブル」の取材を受けました。明日正午〜の時間帯で放送予定とのこと。pic.twitter.com/ZE1Man6y6T— 渡邉英徳 wtnv (@hwtnv) June 19, 2023
Нагадаємо, з самого ранку 18 червня на тимчасово окупованих територіях Херсонської області лунали вибухи. Інформація про потужні звуки надходила з Генічеського та Скадовського районів. Повідомлялося про детонацію на складах російських військ.
Раніше українські сили протиповітряної оборони ліквідували два російські безпілотники в небі над Херсонською областю.
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