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ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів на Херсонщині: з’явилося фото

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів на Херсонщині: з’явилося фото
Згарище на місці ворожого складу боєприпасів на Херсонщині
фото: Telegram / Сергій Братчук

Знімок демонструє залишки складу противника та засвідчує успішну роботу наших воїнів

Зранку 18 червня українські захисники вразили великий складу боєприпасів російських окупантів у селищі Рикове Херсонської області. Увечері того ж дня в мережі поширилися фото з місця влучання. Зокрема, знімок, що демонструє залишки від російського складу боєприпасів, опублікував речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

Крім того, OSINT-фахівці виклали відео з супутниковими знімками селища Рикове, де вибухнув склад. Таким чином, можна порівняти, який вигляд мало місце влучання 16 та 18 червня.

Нагадаємо, з самого ранку 18 червня на тимчасово окупованих територіях Херсонської області лунали вибухи. Інформація про потужні звуки надходила з Генічеського та Скадовського районів. Повідомлялося про детонацію на складах російських військ

Раніше українські сили протиповітряної оборони ліквідували два російські безпілотники в небі над Херсонською областю.  

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Теги: окупанти ЗСУ боєприпаси

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