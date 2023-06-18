Головна Країна Політика
search button user button menu button

Голова Донецької ОВА оцінив, якими будуть репарації від Росії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Голова Донецької ОВА оцінив, якими будуть репарації від Росії
Павло Кириленко прогнозує, що репарації обійдуться РФ у трильйони доларів
фото: Facebook / Павло Кириленко

Оцінювати суму репарацій буде Міжнародний кримінальний суд

Наразі немає кінцевої суми репарацій від Росії, але вже зрозуміло, що вони сягнуть трильйонів доларів. Про це заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в інтерв'ю «Укрінформу».

«Ми сподіваємось і робимо все для цього. Загальної цифри ще не має. Але, звичайно, це трильйони доларів, і для кожної області вони будуть окремо. Основа репарацій буде підтверджена після завершення всього комплексу розслідування, на це необхідно багато часу», – розповів посадовець.

За його словами, оцінювати суму репарацій будуть у Міжнародному кримінальному суді (МКС), і від підтвердження доказів суддями МКС залежитиме не тільки пред’явлення цього позову, а і стягнення у Росії коштів у майбутньому.

«І стягнення буде не тільки добровільним... Але повинна бути дотримана законна і чітка процедура, що стосується суми збитків», – наголосив глава області.

Він зауважив, що наша держава не буде вимагати від ворога зробити те, що було не добудовано в Україні до того, як РФ вдерлася на українські території. Таким чином, кошти вимагатимуться на відновлення лише того, що зруйнували окупанти.

«Так, це довгий буде процес. Узагалі, дай Боже, щоб нашого віку вистачило, щоб наші діти вже жили у відродженій Україні», – резюмував Кириленко.

Нагадаємо, Павло Кириленко в інтерв'ю «Главкому» розповів, що тим, хто на окупованих територіях чекав Росію та вірив російських пропаганді, що «Россия тут навсегда» треба їхати освоювати Російську Федерацію. Крім того, колаборантів судитимуть за Кримінальним кодексом України залежно від складності злочину, який вони вчинили. 

Також глава Донецької ОВА розказав, як «вагнерівці» використовують тіла щойно загиблих

Читайте також: Голова Донецької ОВА: У тих, хто повірив гаслу «Россия здесь навсегда», є два шляхи
Теги: Павло Кириленко репарації Україна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни піднімали в небо носій «Кинджалів»
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже півгодини
15 червня, 00:12
Площа затоплених унаслідок підриву Каховській ГЕС територій Херсонщини зменшилася майже вдвічі
На Херсонщині зменшилася площа затоплених територій
11 червня, 15:02
НМТ проходитиме в умовах воєнного стану
В Україні стартує сесія мультипредметного тесту: що треба знати учасникам
5 червня, 06:52

Політика

Голова Донецької ОВА оцінив, якими будуть репарації від Росії
Голова Донецької ОВА оцінив, якими будуть репарації від Росії
Зеленський назвав країни, які цього тижня зробили нові кроки у підтримці України
Зеленський назвав країни, які цього тижня зробили нові кроки у підтримці України
Французький телеканал зняв репортаж на окупованих територіях: МЗС відреагувало
Французький телеканал зняв репортаж на окупованих територіях: МЗС відреагувало
Антисемітська заява про Зеленського. Єврейська конфедерація відповіла Путіну
Антисемітська заява про Зеленського. Єврейська конфедерація відповіла Путіну
Як швидко українські пілоти опанують F-16? Резніков назвав терміни
Як швидко українські пілоти опанують F-16? Резніков назвав терміни
Президент пояснив, чому Росія блокує «зернову ініціативу»
Президент пояснив, чому Росія блокує «зернову ініціативу»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Після підриву ГЕС росіяни вже просять повернутися до загальновизнаних кордонів – ISW
44K
Невідомі «замінували» Київську ГЕС
34K
Перша заповідь українця, яку має знати кожен
32K
Повітряні сили застерігають про ракетну небезпеку у двох областях України
22K
На Київщині пролунали вибухи під час тривоги
20K
Попри заборони, одна з країн ЄС стала туристичною знахідкою для росіян

Новини

Путін скиглить, що Порошенко з партнерами «водили його за носа»
Вчора, 18:44
Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Вчора, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
16 червня, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
16 червня, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту