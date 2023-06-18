Голова Донецької ОВА оцінив, якими будуть репарації від Росії

Оцінювати суму репарацій буде Міжнародний кримінальний суд

Наразі немає кінцевої суми репарацій від Росії, але вже зрозуміло, що вони сягнуть трильйонів доларів. Про це заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в інтерв'ю «Укрінформу».

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«Ми сподіваємось і робимо все для цього. Загальної цифри ще не має. Але, звичайно, це трильйони доларів, і для кожної області вони будуть окремо. Основа репарацій буде підтверджена після завершення всього комплексу розслідування, на це необхідно багато часу», – розповів посадовець.

За його словами, оцінювати суму репарацій будуть у Міжнародному кримінальному суді (МКС), і від підтвердження доказів суддями МКС залежитиме не тільки пред’явлення цього позову, а і стягнення у Росії коштів у майбутньому.

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«І стягнення буде не тільки добровільним... Але повинна бути дотримана законна і чітка процедура, що стосується суми збитків», – наголосив глава області.

Він зауважив, що наша держава не буде вимагати від ворога зробити те, що було не добудовано в Україні до того, як РФ вдерлася на українські території. Таким чином, кошти вимагатимуться на відновлення лише того, що зруйнували окупанти.

«Так, це довгий буде процес. Узагалі, дай Боже, щоб нашого віку вистачило, щоб наші діти вже жили у відродженій Україні», – резюмував Кириленко.

Нагадаємо, Павло Кириленко в інтерв'ю «Главкому» розповів, що тим, хто на окупованих територіях чекав Росію та вірив російських пропаганді, що «Россия тут навсегда» треба їхати освоювати Російську Федерацію. Крім того, колаборантів судитимуть за Кримінальним кодексом України залежно від складності злочину, який вони вчинили.

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