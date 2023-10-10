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Окупанти перетворюють Авдіївку на Маріуполь (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти перетворюють Авдіївку на Маріуполь (відео)
фото з соцмереж

З самого ранку над Авдіївкою видніється дим

Російські терористи з 5:00 ранку масовано атакують Авдіївку у Донецькій області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Окупанти безперервно ведуть обстріл по житловій забудові Авдіївки. Стріляють як артилерією, так і авіацією.

Окупанти перетворюють Авдіївку на Маріуполь (відео) фото 1

«Все перетворюють на Маріуполь та Бахмут», – написав Андрющенко у Telegram.

Місцеві жителі публікують у соцмережах відео, на яких чутно вибухи та видно дим.

Нагадаємо, триває 594-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 39 бойових зіткнень.

Теги: окупанти війна Донеччина Авдіївка

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