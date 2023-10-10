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Окупанти влучили в логістичну інфраструктуру на Одещині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти влучили в логістичну інфраструктуру на Одещині
фото ілюстративне

Над Одещиною вночі збило 23 «Шахеди»

Російські терористи вночі атакували Одещину дронами-камікадзе. Про наслідки нічної атаки розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«На жаль, є влучання в логістичну інфраструктуру нашого регіону», – йдеться в повідомленні.

Люди не постраждали.

Один «Шахед» вночі силами ППО збито над Миколаївщиною, три – над Херсонщиною і 23 над Одещиною.

Триває 594-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 39 бойових зіткнень

Теги: безпілотник війна окупанти Одещина

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