На кордоні з Польщею утворилися величезні черги на виїзд з України

У пункті пропуску «Шегині» у черзі стоять 120 легковиків

У ПП «Краківець» пропуск легкових авто і автобусів на виїзд тимчасово не здійснюється

У пунктах пропуску «Шегині» та «Рава-Руська» на кордоні з Польщею спостерігаються найбільші черги на виїзд з України. Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби.

Зазначається, що у пункті пропуску «Шегині» очікують 120 легковиків і вісім автобусів, «Устилуг» – 50 легкових автомобілів, «Угринів» – 30 машин, «Рава-Руська» – 90 легковиків, «Грушів» – 70 легкових авто і шість автобусів.

У ПП «Краківець» пропуск легкових авто і автобусів на виїзд тимчасово не здійснюється.

На в'їзді до Словаччини у пункті пропуску «Ужгород» очікують 15 легкових авто і два автобуси.

На кордоні з Угорщиною на ПП «Тиса» перебувають 15 легковиків і десять автобусів, у «Лужанці» – 25 легкових автомобілів.

Окрім того, у пункті «Порубне» на кордоні з Румунією в очікуванні стоять 30 легкових автівок і 12 автобусів.

Нагадаємо, 18 липня повідомлялося, що прикордонний пункт пропуску Корчова-Краковець на кордоні України та Польщі не працюватиме на пропуск пасажирського транспорту протягом 10 днів.

Зазначимо, Верховна Рада спростила процедуру надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон під час воєнного стану.