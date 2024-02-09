Під Авдіївкою поліція і військові взяли в полон російського окупанта (відео)

Окупант родом з Татарстану і був засудженим в Росії за завдання тяжких тілесних ушкоджень

Під Авдіївкою Донецької області правоохоронці разом з військовими затримали російського окупанта посеред вулиці. Загарбник був поранений і заблукав. Про це пресслужба Нацполіції.

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Як зазначається, поліцейські «білі янголи» та військові прямували на порятунок пораненого цивільного коли побачили на вулиці чоловіка в російському однострої.

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Виявилось, що окупант родом з Татарстану і був засудженим в Росії за завдання тяжких тілесних ушкоджень. Загарбнику з позивним «Мєлкій» пообіцяли амністію якщо він візьме участь у війні проти України.

Окупанти воював у штрафному підрозділі «Шторм-Z», а завданням було забрати з поля бою своїх поранених. Проте потрапив під вогонь ЗСУ, був поранений, втратив орієнтацію і заблукав.

Загарбнику надали медичну допомогу та доставили до спільної групи Нацполіції та СБУ з розслідування воєнних злочинів.

Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку українські військові взяли у полон елітних російських десантників. Аби провести відповідну операцію, українські розвідники висунулися в сутінках, в період, коли у росіян була заміна дронів з денних на нічні і їм складніше зорієнтуватися та помітити захисників.