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Під Авдіївкою поліція і військові взяли в полон російського окупанта (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Під Авдіївкою поліція і військові взяли в полон російського окупанта (відео)
Окупанти воював у штрафному підрозділі «Шторм-Z»
фото: пресслужба поліції

Окупант родом з Татарстану і був засудженим в Росії за завдання тяжких тілесних ушкоджень

Під Авдіївкою Донецької області правоохоронці разом з військовими затримали російського окупанта посеред вулиці.  Загарбник був поранений і заблукав. Про це пресслужба Нацполіції. 

Як зазначається, поліцейські «білі янголи» та військові прямували на порятунок пораненого цивільного коли побачили на вулиці чоловіка в російському однострої. 

Виявилось, що окупант родом з Татарстану і був засудженим в Росії за завдання тяжких тілесних ушкоджень. Загарбнику з позивним «Мєлкій» пообіцяли амністію якщо він візьме участь у війні проти України. 

Окупанти воював у штрафному підрозділі «Шторм-Z», а завданням було забрати з поля бою своїх поранених. Проте потрапив під вогонь ЗСУ, був поранений, втратив орієнтацію і заблукав.

Загарбнику надали медичну допомогу та доставили до спільної групи Нацполіції та СБУ з розслідування воєнних злочинів.

Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку українські військові взяли у полон елітних російських десантників.   Аби провести відповідну операцію, українські розвідники висунулися в сутінках, в період, коли у росіян була заміна дронів з денних на нічні і їм складніше зорієнтуватися та помітити захисників. 

Теги: полон Авдіївка окупанти

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