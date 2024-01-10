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Авіація ЗСУ вдарила по дев’ятьох базах окупантів – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Авіація ЗСУ вдарила по дев’ятьох базах окупантів – Генштаб
Українська авіація завдає нищівних ударів по ворогу
фото з відкритих джерел

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 10 січня

Триває 686-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 10 січня.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили вісім атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито п’ять атак окупантів східніше Тернів та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили три атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак ворога неподалік Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 13 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку противника біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив дев’ять безуспішних штурмових дії на позиції Сил оборони.

Успішні удари ЗСУ по ворогу

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев’ятьох районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два артилерійських засоби противника.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська намагаються захопити Іванівське перед виборами президента РФ у березні 2024 року, ймовірно, щоб показати його захоплення як значну перемогу. 

Теги: окупанти ЗСУ війна Херсонщина Авдіївка Запорізька область Бахмут

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