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Ракета, якою РФ атакувала Україну, впала в Краснодарському краї

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ракета, якою РФ атакувала Україну, впала в Краснодарському краї
Ракети дедалі частіше падають на голови самих росіян
фото: скріншот із відео

Під час ранкової атаки понад 20 ракет не долетіли до своїх цілей

Російська ракета, яку окупанти запустили по території України, знову не долетіла і впала на території Краснодарського краю. Відео показав блогер Денис Казанський.

«Очевидно, через санкції штампувати ракети окупантам доводиться з якихось північнокорейських запчастин. Вже після кожного обстрілу пішли такі інциденти, і ракети дедалі частіше падають на голови самих росіян», – написав він.

Як розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, під час ранкової атаки понад 20 ракет не долетіли до своїх цілей.

Раніше ЗСУ пояснили, чому РФ не використала «Калібри» під час ранкової атаки. 

Нагадаємо, в Україні понад дві години тривала масштабна повітряна тривога, яка була оголошена близько 6 години ранку через ракетну небезпеку.

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та Дніпрі. Сили ППО збили дві крилаті ракети над Криворізьким районом Дніпропетровщини.

Близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому.

Також прогриміли вибухи у Чернігові. У місті є пошкодження.

У Дніпрі в суботу вранці сталося влучання внаслідок російської ракетної атаки. Крім того, сили ППО збили дві крилаті ракети над Криворізьким районом Дніпропетровщини.

Крім того, російські окупанти здійснили удар по м. Шостка Сумської області.

Читайте також: Масована ракетна атака: Повітряні сили повідомили деталі ранкового удару
Теги: окупанти санкції ракета блогер відео російська ракета Юрій Ігнат

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