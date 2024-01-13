Росіяни скаржаться на низьку якість боєприпасів з КНДР

Армії РФ не слід чекати будь-якого високотехнологічного озброєння від північнокорейських виробників

Російські артилеристи скаржаться на низьку якість снарядів, які у 2023 році до Росії почала постачати Північна Корея. Про це пише The Moscow Times.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Російським військовим на озброєння надходять іранські снаряди, про які відгукуються «непогано», однак північнокорейські окупанти «проклинають».

Найбільше нарікань у росіян на якість і кількість пороху в снарядах. Через це боєприпаси КНДР використовують у ситуаціях, де точність та вихід снаряда зі ствола не мають особливого значення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що іранські снаряди летять «дуже добре», у той час як північнокорейські летять повз ціль оскільки заряд пороху в гільзах часто не відповідає заявленому.

«Абсолютний кал. Якщо снаряд долетів і розірвався – у розрахунку гармати свято, всі танцюють і співають хвалебні пісні голові Кіму. Якщо снаряд не долетів і впав на голову нашій піхоті – скажіть спасибі напівголодним корейським підліткам, які зібрали його за миску рису», – прокоментував співробітник військового проєкту WarGonzo Олексій Ларкін.

За його словами, російськії армії не слід чекати будь-якого високотехнологічного озброєння від північнокорейських виробників, якщо вони «не в стані зібрати простенький снаряд для гармати».

Нагадаємо, у грудні минулого року американська сторона отримала інформацію, підтверджену супутниковими знімками, що Північна Корея відправила до Росії понад тисячу контейнерів з боєприпасами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, російські окупанти зазнають втрат озброєння та особового складу через неякісні боєприпаси, які РФ отримує від Північної Кореї. Через незадовільний стан таких боєприпасів фіксуються непоодинокі випадки їх розриву прямо у стволах гармат та мінометів окупантів, що призводить до втрат озброєння та особового складу загарбників.

До слова, 4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні. Влада Північної Кореї заявила про безпідставність звинувачень про використання Росією північнокорейських ракет у війні проти України.