ЗСУ стримують ворога на кількох напрямках – Генштаб

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 1 лютого

Триває 708-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 лютого.

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Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 94 авіаційні удари, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, заклад освіти, інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 4 ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 2 ворожих дрони знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Улиця, Середина Буда Сумської області; Великий Бурлик, Колодязне, Кислівка, Синьківка Харківської області; Надія, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Терни, Часів Яр, Нью-Йорк, Очеретине, Олександропіль, Авдіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Білогір’я, Роботине Запорізької області; Кринки, Берислав, Новоберислав, Саблюківка, Качкарівка, Милове, Червоний Маяк, Шляхове Херсонської області.

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Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

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На Лиманському напрямку українські воїни відбили 9 атак противника в районах Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак окупантів поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 12 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 10 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.

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На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника північніше Приютного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник вдався до трьох спроб штурмових дій. Жодна успіху не мала. ЗСУ продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 5 артилерійських засобах, 1 складу боєприпасів та 4 засобах протиповітряної оборони противника.

Як повідомлялося, російські війська просунулися на схід від Іванівського (на захід від Бахмута). Позиційні бої тривали на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки, Георгіївки та Побєди.