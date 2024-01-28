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У Росії інженер оборонного заводу наклав на себе руки після «прильоту» по будинку його бабусі у Харкові

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Росії інженер оборонного заводу наклав на себе руки після «прильоту» по будинку його бабусі у Харкові
Завод «Алмаз-Антей» випускає зброю для протиповітряної оборони
фото з відкритих джерел

У мережі опублікували фото трупа, а також записки

У Росії інженер оборонного заводу «Алмаз-Антей» наклав на себе руки після чергового «прильоту» по Харкову. Ракета поцілила у дім його бабусі, внаслідок чого вона померла. Про це пише «Крымский ветер».

«Кілька днів тому ракета, до якої я приклав руку, прилетіла до Харкова, до будинку, де жила моя бабуся по маминій лінії, вона померла. Я не зміг із цим жити. Те, що зараз відбувається – жах та кошмар. Більше в ньому брати участь я відмовляюся, але й бабусю вже не повернеш. Вибачте, будь ласка, але я – так більше не можу», – написав він у записці.

У Росії інженер оборонного заводу наклав на себе руки після «прильоту» по будинку його бабусі у Харкові фото 1

У мережі опублікували фото трупа, а також записки. Офіційних коментарів станом на ранок 28 січня від російської влади чи представників «Алмаз Антей» не було.

Нагадаємо, вранці у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харкова, внаслідок чого загинули чотири людини. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша виключно цивільна інфраструктура.

Ранковими ударами російських агресорів по Харкову також пошкоджено обладнання оператора системи розподілу електроенергії  «Харківобленерго», унаслідок чого без світла залишилися майже 11 тис. споживачів. Також поліція показала відео перших хвилин після сьогоднішнього ранкового ракетного удару по Харкову.

До слова, міський голова Ігор Терехов підтримав перейменування вулиці Пушкінської у центрі Харкова, по якій росіяни завдали ударів 23 січня.

Читайте також: Харківщина та Дніпропетровщина долають наслідки ракетної атаки: ситуація в регіонах
Теги: Харківщина росіяни Ігор Терехов інфраструктура Дніпропетровщина окупанти ракета

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У Росії інженер оборонного заводу наклав на себе руки після «прильоту» по будинку його бабусі у Харкові
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