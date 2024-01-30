ЗСУ взяли у полон елітних російських десантників: деталі спецоперації

Узяті в полон російські десантники розповіли, що «їм тільки й встигли повідомити, що на них роблять «накат»

Аби провести відповідну операцію, українські розвідники висунулися в сутінках, у період, коли у росіян була заміна дронів з денних на нічні

На Бахмутському напрямку українські військові взяли у полон елітних російських десантників. Про це повідомив керівник групи підрозділу розвідки 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького на позивний Танто в ефірі «1+1».

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За його словами, українські захисники під час крайньої спецоперації проводили штурмові дії на позицію, де знаходилися російські десантники. Він наголосив, що важливо було «взяти» росіян, оскільки вони «не давали пройти» піхотинцям ЗСУ на іншу позицію. «Вони перерізали її, спостерігали, нам вона була незручна в тактичному положенні», – уточнив Танто.

Також керівник групи підрозділу зазначив, що аби здійснити підготовку до проведення відповідної операції Сили оборони втратили лише три дні. Він уточнив, що захисникам необхідно було провести аеророзвідку та узгодити злагодженість дій українського підрозділу з іншими військовими на визначеній ділянці.

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Крім того, як наголошує військовослужбовець, для проведення спецоперації захисникам потрібно було висуватися ривками та швидко до вихідного рубежу й під час руху мати вогневе прикриття, адже «після того, буде буквально дві хвилини, щоб вихопити гранати і заскочити в траншеї до противника, в їхні нори та почати зачистку».

Тож, аби провести відповідну операцію, українські розвідники висунулися в сутінках, тобто, за словами Танто, в період, коли у росіян була заміна дронів з денних на нічні і їм складніше зорієнтуватися та помітити захисників. «Нічні «пташки» в них теж літають, але в нас є засоби РЕБ, антидронові пушки, які відпрацьовують ці моменти», – пояснив він.

Після того, як розвідники ЗСУ зосередились на крайній точці передової, основною задачею було до початку штурму знайти укриття для засідки, що, за словами військового, вони успішно зробили.

Сама спецоперація штурму позицій ворожих десантників відбувалась, як розповів Танто, орієнтовно о 15:00, коли Сили оборони ривком висунулись із засідки до позицій противника. «Під час штурму російські десантники, як то кажуть їхня еліта, сиділи в норі і готували собі їсти. Було орієнтовно 15:00 і вони певно вирішили пообідати. Для нас це було добре, а для них не дуже. Бо за цей час ми ривком встигли переміститися до їхньої позиції і почати штурмувати», – акцентував керівник групи підрозділу розвідки.

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Танто додав, що взяті в полон російські десантники розповіли, що «їм тільки й встигли повідомити, що на них роблять «накат». «Вони навіть не встигли розбігтися, зайняти якісь свої вогньові точки, щоб з нами вести бій. Так і залишились в тій норі, але вони відстрілювались, не хотіли одразу здаватися у полон», – розповідає він.

Триває 706-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 20 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по двох засобах протиповітряної оборони, чотирьох артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.