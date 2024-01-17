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Окупанти відновили наступ із використанням бронетехніки на двох напрямках: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти відновили наступ із використанням бронетехніки на двох напрямках: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Російські війська підтвердили просування в районі Кремінної та Бахмута, позиційні бойові дії точилися по всій лінії фронту

Російські загарбники відновили наступ із використанням бронетехніки в районі Серебрянського лісництва та Таврійському напрямку (ймовірно Авдіївка та Мар'їнка). Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

Нещодавно російські війська підтвердили наступ у районі Кремінної на тлі позиційних боїв, що продовжуються, вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 16 січня.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки, на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки, на північний захід від Кремінної в районі Макіївки та Майданчика, на захід від Кремінної в районі Тернів, Торського та Ямполівки, на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва та Діброви, на, південь від Кремінної в районі Білогорівки та Григорівки.

Російське джерело заявило, що російські війська відновили «активні наступальні дії» з використанням бронетехніки у районі Серебрянського лісництва після перерви у російській наступальній діяльності у цьому районі.

Нещодавно російські війська досягли незначних успіхів під Бахмутом і 16 січня продовжили позиційні бої з українськими військами у цьому районі.

Відео з геолокацією, опубліковане 15 січня, показує, що російські війська нещодавно трохи просунулися на північ від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута).

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої відбувалися на північний схід від Бахмута в районі Веселого та Верхньокам'янського, на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, на захід від Бахмута у районі Івановського, на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Російські та українські війська 16 січня продовжили позиційні бої під Авдіївкою.

Російські та українські війська 16 січня продовжували позиційні бої на захід та південний захід від Донецька, але підтверджених змін у цьому районі не було.

Позиційні бої тривали у районі кордону Донецької та Запорізької областей 16 січня, але підтверджених змін на фронті у цьому районі не було. Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 16 січня, але підтверджених змін на фронті у цьому районі не було.

Українські війська зберігають позиції на лівому березі Херсонської області на тлі позиційних боїв, що продовжуються 16 січня, але підтверджених змін на фронті в цьому районі не було.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали на східному березі, у тому числі біля Кринків та Пищанівки.

Нагадаємо, воїни Повітряних сил Збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.  Згодом головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний підтвердив знищення двох російських літаків.

Раніше заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін заявив, що українські підрозділи завдали вогневого ураження по двох російських літаках близько 21:00.

Літаки дальнього радіолокаційного стеження А-50 та Іл-22М перебували над акваторією Азовського моря.

Як зазначив Мисягін, у результаті А-50 збили, а Іл-22М зазнав пошкоджень. Він перебував в повітрі, намагаючись дістатися до найближчого аеродрому, проте зник із радарів після початку зниження в районі Керчі.

Теги: ЗСУ наступ Авдіївка

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