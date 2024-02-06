Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч

Окупанти завдали ударів по Золочеву Богодухівського району

У ніч на 6 лютого окупанти завдали ударів по Харківській області. Рада ЄС та Європарламент погодили створення Українського фонду на 50 млрд євро. У чотирьох портах Росії було введено надзвичайний стан. У місті Губкін Білгородської області Росії було чути вибухи. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 6 лютого, щоб ви були в курсі подій.

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Удар по Харківщині

У ніч на 6 лютого окупанти завдали ударів по Золочеву Богодухівського району в Харківській області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Зруйнований триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох осіб врятували: двох жінок та чоловіка», – написав Синєгубов.

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За його словами, також є загоряння фасаду магазину. Триває ліквідація наслідків ударів.

Перед цим у Харківській області було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли про загрозу обстрілу С-300.

Погоджено створення Українського фонду на 50 млрд євро

Рада ЄС та Європейський парламент досягли згоди щодо нового механізму підтримки України шляхом створення Українського фонду на суму 50 мільярдів євро у бюджеті Євросоюзу на чотири наступні роки. Про це йдеться на сайті Ради Європейського Союзу.

Як зазначається, Український фонд об’єднає бюджетну підтримку ЄС в єдиний інструмент, що дозволить надавати широку, передбачувану та гнучку допомогу для України на період 2024-2027 років, адаптовану до безпрецедентних викликів, пов’язаних із війною.

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Досягнута між Європейським парламентом та Радою ЄС попередня домовленість визначає фінансові аспекти в контексті створення Українського фонду. Загальний бюджет фонду 50 мільярдів євро розподілять так: 33 мільярди у кредитах та 17 мільярдів у грантах.

Вибух на Білгородщині

У ніч на 6 лютого в місті Губкін Білгородської області Росії було чути вибухи. Про це повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

За словами Гладкова, місто нібито атакував безпілотник.

Зазначається, що внаслідок падіння дрону та його подальшої детонації різні пошкодження отримали чотири приватні домоволодіння. Унаслідок вибуху в будинках начебто вибиті вікна, посічені покрівля, фасади та огорожі.

Надзвичайний стан у чотирьох портах Росії

У чотирьох портах Росії у Ленінградській області ввели режим підвищеної готовності. Про це пишуть росЗМІ.

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Зазначається, що на своїх територіях такий режим ввели морські порти в Ленінградській області – Виборг, Висоцьк, Приморськ і Усть-Луга.

Як йдеться у повідомленні, режим надзвичайної ситуації нібито введено «через ймовірність НС техногенного характеру від атак безпілотних літальних апаратів».

Стало відомо, коли Сенат США може проголосувати за допомогу Україні

У середу, 7 лютого, у Сенаті США може відбутися голосування за пакет допомоги Україні, що містить фінансування на понад 60 млрд доларів. Про це повідомила пані посол України у США Оксана Маркарова.

«Як і очікувалося, лідер Сенату Чак Шумер ініціював рішення про припинення дебатів щодо законодавчого інструменту (legislative vehicle). Тепер за 72 години, 7 лютого, може відбутися голосування вже за сам пакет», – написала Маркарова.

Пані посол зазначила, що градус дискусії навколо частини пакету, яка стосується міграційної політики, є дуже високим, і це чи не найголовніша тема всіх політичних шоу.

Україна розробить новий механізм бронювання від мобілізації

В Україні планують розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час поїздки на Черкащину.

Зеленський розповів, що незабаром планується розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову. Він також наголосив на необхідності проведення відкритого діалогу між державою та підприємцями щодо цього питання.

«Ми всі підтримуємо наших воїнів, але без людей, які працюють, не буде заробітних плат. Зберігати економіку дуже потрібно. Але при цьому ми повинні не забувати: ми не можемо залишити хлопців на передовій без ротації. Це також дуже важливо. Сьогодні це пріоритет. Тому ми дотримуємося цієї формули: ти воюєш або працюєш на державу», – сказав Зеленський.