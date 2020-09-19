З початку року жертвами пожеж в Україні стали понад тисяча людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ліквідація пожежі в багатоповерхівці на вул. Закревського, 71 у Деснянському районі столиці Фото: ДСНС

Пожежі у житловому секторі продовжують забирати життя громадян

З початку 2020 року в Україні в житловому секторі сталися 22,074 тис. пожеж, внаслідок яких загинула 1031 особа, травмовано 954 людини. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Вогнеборці переконані, що власна недбалість громадян є головною причиною виникнення займань. Люди опалюють свої домівки, часто нехтуючи правилами пожежної безпеки, палять у приміщеннях та перенавантажують електромережу, вмикаючи обігрівачі та несправні побутові прилади. І таке недбальство щоразу підтверджується сумною статистикою.

Так, 17 вересня сталася пожежа в приватному дерев’яному житловому будинку у с. Жерев Народицького району на Житомирщині. По прибуттю до місця події чергового караулу вогнеборців, в середині оселі спостерігалося сильне задимлення. Під час проведення розвідки рятувальники виявили в коморі, на тліючому матраці, бездиханне тіло 39-річної жінки. Ймовірною причиною займання могла стати необережність під час куріння. Наразі остаточні обставини трагедії встановлюються фахівцями.

16 вересня сталася пожежа у приватному житловому будинку у м. Миколаїв. Загорання виникло в одній із кімнат на площі 5 кв. м, у ході оперативної розвідки вогнеборці виявили в приміщенні тіло загиблого чоловіка 1968 р. н.

18 вересня виникла пожежа в багатоповерхівці на вул. Закревського, 71 у Деснянському районі столиці. Під час гасіння пожежі було врятовано чоловіка 1946 року народження, що проживав в квартирі де виникла пожежа, та з ознаками гострого отруєння продуктами горіння передано до бригади швидкої медичної допомоги. Також рятувальниками було виявлено тіло жінки 1948 року народження.

15 вересня сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку на пров. Самокиша, 3 у м. Харків. Вогнеборцям вдалось врятувати власника квартири. Його з отруєнням чадним газом було госпіталізовано до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.