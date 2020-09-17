На Київщині горить військовий полігон



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У пресслужбі закликали жителів військового містечка зберігати спокій, дотримуватись протипожежної безпеки та залишатися вдома

Вогонь спалахнув близько 14.00 і на місце відразу виїхав черговий пожежний розрахунок військової частини А2399

У Київській області на території військового полігону в Дівичках 17 вересня спалахнула пожежа. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

«17 вересня на території військового полігону в Дівичках виникла пожежа. Ліс почав горіти близько 14.00. На місце загоряння відразу виїхав черговий пожежний розрахунок військової частини А2399. На даний час до гасіння залучені військовослужбовці військової частини А2399, ДСНС, Національної гвардії та лісники», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, всього до ліквідації розповсюдження вогню на території полігону залучено 120 військовослужбовців і три одиниці пожежної техніки.

У пресслужбі закликали жителів військового містечка зберігати спокій, дотримуватись протипожежної безпеки та залишатися вдома.

Як повідомлялося, 13 квітня 2020 року на території військового полігону в Дівичках виникла масштабна пожежа. Її площа склала понад 150 гектарів, до гасіння була залучена авіація.

Нагадаємо, 15 вересня у Чехії горів склад боєприпасів.