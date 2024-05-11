У Сумах та Кривому Розі пролунали вибухи

Наразі у дев'ятьох областях України триває повітряна тривога

11 травня о 16:10 у Сумах та о 16:26 у Кривому Розі пролунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Мапа повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Напередодні Повітряні сили України повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні: «Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!».

До слова, нині триває 808-й день повномасштабної війни в Україні. Загалом, ворог завдав сім ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив понад 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.