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Вчений пояснив, якими будуть наслідки демографічної кризи за 20-30 років

Ірина Міллер
glavcom.ua
Вчений пояснив, якими будуть наслідки демографічної кризи за 20-30 років
Важко сказати, чи суттєво вплине на мобілізацію те, що 25-30-річних чоловіків у нас небагато
фото з відкритих джерел

У 2001 році в Україні 100 жінок народжували 108 дітей. Для того, щоб не відбувалось скорочення чисельності населення, треба щоб 100 жінок народжували 220 дітей

Покоління чоловіків, яким зараз 25-30 років, є в Україні найменш чисельним, а саме вони могли б більш ефективно захищати нашу країну від ворога. Про це експерти заговорили після того, як було зменшено призовний вік від 27 до 25 років. 

Чому 25-річних українців небагато?

Вчені підтверджують, що контингент 18-30-річних чоловіків дійсно є малочисельним в Україні.

«У 2001 році в Україні була найнижча народжуваність, а років 5 до того і стільки ж після вона теж не була високою. Відповідно, цим людям зараз 18-28 років і цей контингент українців є відносно невеликим», – пояснює ТСН.ua Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ.

Він додає, що 2001 року в Україні 100 жінок народжували 108 дітей. Це дуже мале число. Для того, щоб не відбувалось скорочення чисельності населення за рахунок природного чинника, треба щоб 100 жінок народжували 220 дітей.

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«Відповідно, – пояснює вчений, – якщо народжуваність мала, то контингент, як чоловіків, так і жінок, які народилися у той період, буде значно меншим. Це звісно відображається на статево-віковій піраміді» (див. малюнок).

Cтатево-вікова піраміда України
Cтатево-вікова піраміда України
фото інфографіка ТСН

На малюнку наочно видно «провал» з народжуваністю наприкінці 1990-х – на початку 2000-х років. Статево-вікову структуру населення на початок цього року достатньо точно оцінити важко, тому вона наведена станом до повномасштабного вторгнення. Червоним кольором позначений контингент чоловіків, яким зараз 18-25 років. Реально він ще менший, тому що частина населення проживає у Криму та ОРДЛО, частина на територіях, окупованих після лютого 2022 року, частина виїхала за кордон, частина загинула внаслідок бойових дій та обстрілів.

Це певним чином негативно позначається на мобілізаційному ресурсі, якщо ми говоримо про чоловіків. А щодо жінок, то кількість народжених ними дітей в абсолютних числах буде меншою», – пояснює Олександр Гладун. 

Експерт додає, що 2021 року 100 жінок народили 116 дітей, що трохи краще, ніж 2001 року, але теж замало. Тому в майбутньому варто очікувати негативних наслідків. Окрім того, на демографічну ситуацію впливає війна, а саме велика міграція населення як всередині країни, так само і за кордон.

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«Якщо врахувати те, що у нас приблизно 3-4 мільйони жінок з дітьми виїхали за межі України, рятуючись від війни, то у майбутньому теж варто очікувати меншу народжуваність. І наслідки цієї демографічної хвилі за 20-30 років будуть дуже відчутними, якщо не критичними», – зазначає Олександр Гладун.

Чи потрібні вікові обмеження?

Експерт додає, що важко сказати, чи суттєво вплине на мобілізацію те, що 25-30-річних чоловіків у нас небагато. Бо, передусім, ми не знаємо реальних потреб військових. Вони раніше називали цифри для мобілізації у 500 тисяч, з часом з’явилася інформація, що є потреба у 350 тисячах.

«Не слід забувати, що резерв у нас є в інших, більш старших, вікових групах. Тому важко сказати, чи можна назвати це проблемою. А взагалі, мені дивно, що у нас існує вікове обмеження на мобілізацію. А саме те, що не можна призивати чоловіків від 18 до 25 років до війська. Вибачте, якщо ми програємо війну, то тоді вже буде не до вікової структури. Всі ці молоді та здорові хлопці або змушені будуть втікати з країни за кордон, або їх повбивають, або призвуть до армії РФ. Тому тут варто замислитися, що краще: служити в українській армії чи у російській?», – зазначає Олександр Гладун.  

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На думку Гладуна, першим викликом, що постане перед Україною у післявоєнні роки, стане стрімке скорочення кількості населення. За прогнозами Інституту демографії, за 15 років кількість українців може скоротитися на 10-12 млн осіб.

Як повідомлялося, через війну є загроза перетворення України на безлюдну Монголію, оскільки населення нашої країни стрімко скорочується.

Гладун заявив, що для підвищення рівня народжуваності в Україні треба створити пристойні умови життя для людей. Демограф підкреслив, що ефективний ринок праці та рівень зарплатні – один із чинників, який вливає на рішення щодо кількості дітей, яких планує мати сім’я.

Теги: мобілізація фронт Олександр Гладун населення громадянство українці ОРДЛО війна

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