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Росія здійснила тактичне просування на північний захід від Авдіївки: аналіз ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
Росія здійснила тактичне просування на північний захід від Авдіївки: аналіз ISW
18 квітня на північний схід від Бахмута в районі Сіверська тривали обмежені позиційні бої
фото: Генштаб ЗСУ

18 квітня на північний схід від Бахмута в районі Сіверська тривали обмежені позиційні бої, але на цій ділянці лінія фронту не змінилася

Війська РФ здійснили відносно значне тактичне просування на північний захід від Авдіївки, досягнувши околиць Очеретиного та увійшовши до Калинового, а ЗСУ відбили деякі позиції в цьому районі станом на 18 квітня. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

18 квітня тривали позиційні бої на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Також позиційні бої тривали на південний захід від Сватового в районі Сергіївки; на північний захід від Кремінної біля Невського: на захід від Кремінної біля Тернів і Ямполівки; і на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Росія здійснила тактичне просування на північний захід від Авдіївки: аналіз ISW фото 1
карта: ISW

18 квітня на північний схід від Бахмута в районі Сіверська тривали обмежені позиційні бої, але на цій ділянці лінія фронту не змінилася. Позиційні бої також тривали на північний схід від Сіверська біля Верхньокам'янського; на південь від Сіверська біля Роздолівки; і на південний схід від Сіверська біля Виїмки.

Повідомляється, що війська РФ просунулися до частини східного берега каналу Сіверський Донець-Донбас на схід від Часового Яру під час продовження боїв 18 квітня. Відомий російський «воєнкор» стверджував, що путінські війська нібито просунулися до невеликої ділянки каналу Сіверський Донець-Донбас на південний захід від Часового Яру 17 квітня, але в ISW не помітили візуального підтвердження цього твердження. Крім того, аналітики Інститут вивчення війни не спостерігали жодних ознак того, що окупанти перетнули канал у цьому районі, йдеться у звіті.

Росія здійснила тактичне просування на північний захід від Авдіївки: аналіз ISW фото 2
карта: ISW

Бої тривали на північний схід від Часового Яру поблизу Богданівки; на схід від Часового Яру біля Іванівського; поблизу мікрорайону Канал (крайній схід н.п. Часів Яр) і мікрорайону Новий (крайній південний схід н.п. Часів Яр); та на південний схід від Часового Яру поблизу Кліщіївки.

Російські «воєнкори» розповідали про те, що війська РФ завдають важких ударів плануючими бомбами по позиціях ЗСУ і складах боєприпасів у Часовому Яру та навколо нього.

Нагадаємо, що директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс попереджає, що якщо США не нададуть більше військової підтримки, Україна може програти війну проти Росії до кінця року.

Теги: війна росія Авдіївка Луганщина Донеччина ЗСУ Україна окупанти

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