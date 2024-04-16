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Вночі Росія атакувала Україну: Повітряні сили назвали кількість збитих безпілотників

Наталія Порощук
glavcom.ua
Вночі Росія атакувала Україну: Повітряні сили назвали кількість збитих безпілотників
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Усі дев’ять «шахедів» було знищено

У ніч проти 16 квітня окупанти атакували Україну дев'ятьма БпЛА Shahed-136/131. Усі «Шахеди» було знищено. Про це повідомили Повітряні сили України.

Росія атакувала безпілотниками із мису Чауда (Крим).

Вночі Росія атакувала Україну: Повітряні сили назвали кількість збитих безпілотників фото 1

Повітряні сили України зазначають, що усі дев’ять «шахедів» знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, що триває 783-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення.

Теги: Повітряні сили ЗСУ безпілотник росія Україна війна

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