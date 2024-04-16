Вночі Росія атакувала Україну: Повітряні сили назвали кількість збитих безпілотників

Усі дев’ять «шахедів» було знищено

У ніч проти 16 квітня окупанти атакували Україну дев'ятьма БпЛА Shahed-136/131. Усі «Шахеди» було знищено. Про це повідомили Повітряні сили України.

Росія атакувала безпілотниками із мису Чауда (Крим).

Повітряні сили України зазначають, що усі дев’ять «шахедів» знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, що триває 783-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення.