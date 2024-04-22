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Окупанти вдарили по птахофабриці у Харківському районі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти вдарили по птахофабриці у Харківському районі
Наразі триває огляд місць влучань профільними службами
фото: ДСНС (ілюстративне)

Про постраждалих інформація не надходила

22 квітня, о 22:37, окупанти вдарили по Харківському району. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, попередньо є загорання на території птахофабрики. Про постраждалих інформація не надходила.

«Тип ракет встановлюють правоохоронці. Триває огляд місць влучань профільними службами», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, пізно ввечері 22 квітня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.

Як повідомлялося, 22 квітня ввечері у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, окупаційні війська Росії під час чергового удару цілили по інфраструктурному обʼєкту міста.

Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали удару по об’єкту телевізійної інфраструктури у Харкові. Фото наслідків удару ракетою по телевежі у Харкові показала поліція Харківської області.

Читайте також: Терехов: Без допомоги США Харків може стати «другим Алеппо»
Теги: окупанти вибух Олег Синєгубов Харків

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