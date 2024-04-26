Міноборони повідомило ключові питання сьогоднішнього «Рамштайну»

На сьогоднішньому «Рамштайні» йтиметься про налагодження постачання військової допомоги та розробку алгоритмів логістики

Союзники України у п'ятницю, 26 квітня, зберуться на чергову зустріч у форматі «Рамштайн». Головними пріоритетами засідання буде постачання Україні ракет Atacms та снарядів. Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

За словами Лазуткіна, на сьогоднішньому «Рамштайні» йтиметься про налагодження постачання військової допомоги та розробку алгоритмів логістики.

«Йтиметься передусім про постачання зброї, про постачання снарядів різних калібрів, передусім 155-мм.Також йдеться про те, що будуть боєприпаси ATACMS в Україні постачатися», – сказав речник.

Лазуткін нагадав, що напередодні засідання «Рамштайн» союзники оголосили про нові пакети допомоги Україні. Йдеться про США, Велику Британію, Данію, Естонію та інші країни.

«У межах того $1 млрд, який вже працює, якщо говорити про ту допомогу, яка надходить, то там і боєприпаси для Himars, і снаряди, і бронемашини Bradley, які ефективно працюють на полі бою», – зазначив речник Міноборони.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться 21-ше засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн». Зокрема, ключовою темою зустрічі стане подолання наслідків затримки надання Україні американської допомоги. Раніше повідомлялося, що «Рамштайн» мав відбутися наприкінці тижня.

Як повідомлялося, Сполучені Штати ще у березні таємно передали Україні далекобійні ракети Atacms. Співрозмовник агентства Reuters стверджує, що ракети було включено до пакета військової допомоги Україні на суму в $300 млн, який президент США Джо Байден затвердив 12 березня.

До слова, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив інформацію про те, що Україна вже отримала далекобійні ракети Atacms.

Раніше, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США.