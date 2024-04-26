Головна Країна Політика
search button user button menu button

Міноборони повідомило ключові питання сьогоднішнього «Рамштайну»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони повідомило ключові питання сьогоднішнього «Рамштайну»
Напередодні засідання «Рамштайн» союзники оголосили про нові пакети допомоги Україні
фото: mil.gov.ua/Міноборони

На сьогоднішньому «Рамштайні» йтиметься про налагодження постачання військової допомоги та розробку алгоритмів логістики

Союзники України у п'ятницю, 26 квітня, зберуться на чергову зустріч у форматі «Рамштайн». Головними пріоритетами засідання буде постачання Україні ракет Atacms та снарядів. Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

За словами Лазуткіна, на сьогоднішньому «Рамштайні» йтиметься про налагодження постачання військової допомоги та розробку алгоритмів логістики.

«Йтиметься передусім про постачання зброї, про постачання снарядів різних калібрів, передусім 155-мм.Також йдеться про те, що будуть боєприпаси ATACMS в Україні постачатися», – сказав речник.

Лазуткін нагадав, що напередодні засідання «Рамштайн» союзники оголосили про нові пакети допомоги Україні. Йдеться про США, Велику Британію, Данію, Естонію та інші країни.

«У межах того $1 млрд, який вже працює, якщо говорити про ту допомогу, яка надходить, то там і боєприпаси для Himars, і снаряди, і бронемашини Bradley, які ефективно працюють на полі бою», – зазначив речник Міноборони.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться 21-ше засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн». Зокрема, ключовою темою зустрічі стане подолання наслідків затримки надання Україні американської допомоги. Раніше повідомлялося, що «Рамштайн» мав відбутися наприкінці тижня.

Як повідомлялося, Сполучені Штати ще у березні таємно передали Україні далекобійні ракети Atacms. Співрозмовник агентства Reuters стверджує, що ракети було включено до пакета військової допомоги Україні на суму в $300 млн, який президент США Джо Байден затвердив 12 березня.

До слова, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив інформацію про те, що Україна вже отримала далекобійні ракети Atacms.

Раніше, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США. 

Читайте також: $61 мільярд – наш! Конгрес схвалив допомогу Україні: хто насправді отримає ці гроші?
Теги: Міноборони війна США озброєння зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жінки у США не поспішають народжувати дітей
Народжуваність у США впала до рекордно низького рівня
Сьогодні, 08:03
Голосування щодо законопроєктів про допомогу Україні очікується ввечері у суботу, 20 квітня
Комітет Палати представників схвалив проєкт Джонсона про допомогу Україні – The Hill
19 квiтня, 10:35
Ситуацію із призовом до війська може врятувати тільки якісна комунікація, вважає нардепка Інна Совсун
Інна Совсун: Президент замірятиме рейтинг у неіснуючій країні, якщо боятиметься говорити про мобілізацію Інтерв’ю
16 квiтня, 13:36
Літній наступ росіян у будь-якому випадку «не призведе до рішучого завершення конфлікту»
Україна може програти війну вже цього року – BBC
13 квiтня, 19:00
В Україні давно пропонують жорсткіше контролювати роботу Telegram
Нардеп пояснив, чому Telegram небезпечний
3 квiтня, 23:34
Reuters повідомляє, що будівля іранського консульства знищена повністю
Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
2 квiтня, 06:04
Окупанти можуть зосередити наступ на заході Донеччини
ISW назвав напрямок, на якому РФ може розпочати масштабний наступ
1 квiтня, 06:39
Раніше повідомлялося, що у Севастополі впав у море російський військовий літак
«Хтось дуже хотів отримати медаль». ЗСУ повідомили, навіщо РФ збила свій винищувач
29 березня, 19:24
Мама здійснила мрію полеглого сина – Героя
На Вінниччині відкрили студію звукозапису для дітей в пам'ять про загиблого воїна
27 березня, 09:13

Політика

Парламент Швейцарії проголосував за виділення 5,5 млрд доларів для України
Парламент Швейцарії проголосував за виділення 5,5 млрд доларів для України
Міноборони повідомило ключові питання сьогоднішнього «Рамштайну»
Міноборони повідомило ключові питання сьогоднішнього «Рамштайну»
«Дистанційних документів не буде»: Подоляк пояснив, як чоловіки зможуть отримати паспорти
«Дистанційних документів не буде»: Подоляк пояснив, як чоловіки зможуть отримати паспорти
Міністр Сольський вийшов з-під варти під заставу
Міністр Сольський вийшов з-під варти під заставу
Зеленський у річницю Чорнобильської катастрофи закликав світ тиснути на РФ для звільнення ЗАЕС
Зеленський у річницю Чорнобильської катастрофи закликав світ тиснути на РФ для звільнення ЗАЕС
Паспортний сервіс повідомив, хто з чоловіків може отримати документи за кордоном
Паспортний сервіс повідомив, хто з чоловіків може отримати документи за кордоном

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Глава МЗС Польщі розповів, як закінчити війну в Україні за п’ять хвилин
68K
В якому регіоні України найбільша кількість ухилянтів: дані соціологів
23K
Рада ухвалила новий пенсійний закон щодо українців, які працювали за кордоном
22K
На Київщині автомобілі пішли під воду через сильну зливу (відео)
9125
Таємне постачання Atacms Україні: з’явилася реакція Кремля
6786
Придатні для військової служби поділятимуться на чотири категорії – Міноборони

Новини

Північна Корея вдруге випробувала нові ракети. Кім Чен Ин хоче продавати їх Росії
Сьогодні, 14:11
Українські шахтарі продовжують видобувати вугілля за 40 км до лінії фронту – The Irish Times
Сьогодні, 11:55
Справа Коломойського. Експерти міжнародного товариства з прав людини знайшли порушення
Сьогодні, 11:05
Пакет допомоги від США, відмова Греції передати Україні ППО: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 26 квітня
Сьогодні, 05:49
26 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua