У Києві будівельники розкрили аварійний тунель між станціями «Деміївська» і «Лібідська» (фото)

Аварійну частину тунелю мають повністю замінити

Сьогодні, 29 квітня, ремонт аварійної ділянки київського метро на перегоні між станціями «Деміївська» і «Лібідська» вийшов на наступний ключовий етап. Про це розповів інфраструктурний блогер Павло Авдокушин у Facebook.

«Тепер роботи мають прискоритися. Найближчим часом ГК «Автострада» планує посилити особовий склад працівників на дільниці та додати техніки. Раніше цього не робилося через низку технологічних процесів та адміністративно-організаційних процедур, які не дозволяли метробудівельникам «набрати потрібну швидкість»», – йдеться у повідомленні.

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фото: Павло Авдокушин

Аварійну частину тунелю мають повністю замінити. Нова 27-метрова ділянка буде монолітною та прямокутною в перерізі. На новій ділянці планується влаштувати вібропоглинальне кріплення рейок, щоб зменшити ймовірність повторної аварії.

Нагадаємо, що у Києві будуть капітально ремонтувати тунель між станціями метро «Почайна» і «Тараса Шевченка», проте повністю зупиняти рух поїздів не планують. Станції метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» були введені в експлуатацію у 1980 році і потребують планового капітального ремонту частини ділянки тунелю.

До слова, на Подільському мостовому переході тривають роботи з влаштування конструкцій тунелів метрополітену мілкого закладання на перегоні між станціями «Затока Десенка» та «Райдужна» на території Русанівських садів. Уже влаштовано тимчасові насипи під будівництво тунелю під залізницею, триває влаштування залізобетонних паль тунелю.