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Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2024 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2024 року
Триває 808-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Facebook/Генштаб

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 24 атаки

Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення.

Загалом, ворог завдав сім ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив понад 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Мапа бойових дій від Інституту вивчення війни
Мапа бойових дій від Інституту вивчення війни
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Білопілля, Костянтинівка, Садки Сумської області; Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори Харківської області; Лиман, Верхньокам’янське, Дружба, Спірне, Калинове, Уманське, Богоявленка Донецької області. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту за сьогодні

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Слобожанському напрямку

Нашими воїнами відбито дев'ять атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Синьківка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2024 року фото 1

На Лиманському напрямку

Силами оборони відбито 11 атак в районах населених пунктів Макіївка Луганської області та Торське Донецької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2024 року фото 2

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито 18 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Виїмка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2024 року фото 3

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське Донецької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2024 року фото 4

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, південно-західніше Новомихайлівки та Солодке Донецької області, де ворог три рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку

Ворог 14 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2024 року фото 5

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби ворог здійснив одну безуспішну атаку на позиції наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2024 року фото 6

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по одному пункту управління, одному складу ПММ, одному зенітно-ракетному комплексу, одній радіолокаційній станції та 18 районам зосередження особового складу противника.

Втрати Росії у війні на 11 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 11 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 481030 (+1320) осіб
  • танків ‒ 7449 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14353 (+40) од,
  • артилерійських систем – 12442 (+55) од,
  • РСЗВ – 1064 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 796 (+1) од,
  • літаків – 349 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9868 (+42),
  • крилаті ракети ‒ 2193 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16755 (+64) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2040 (+9)
Втрати Росії у війні на 11 травня 2024 року
Втрати Росії у війні на 11 травня 2024 року
фото: Facebook/Генштаб

Нині триває 808-й день повномасштабної війни в Україні. Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

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Теги: війна Генштаб ЗСУ окупанти

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