Уряд затвердив перелік документів для проходження медико-соціальної експертизи

Визначено чіткий перелік документів, що подають пацієнти для проходження медико-соціальної експертизи

Кабінет міністрів України затвердив перелік документів, які необхідні для проходження медико-соціальної експертизи. Про це йдеться на Урядовому порталі.

«Внаслідок війни збільшується кількість людей, які потребують встановлення інвалідності, значну частину серед них складають військовослужбовці. У зв’язку з цим визначено чіткий перелік документів, що подають пацієнти для проходження медико-соціальної експертизи. Це дозволить зменшити навантаження на людей та скоротить терміни оформлення документів для подачі до медико-соціальних експертних комісій (МСЕК)», – йдеться в повідомленні.

Для проходження МСЕК з метою встановлення (перегляду) інвалідності необхідно подати:

паспорт громадянина України (у випадку предʼявлення ID картки також потрібен витяг з реєстру територіальної громади);

довідку про присвоєння реєстраційного номера платника податків;

для чоловіків від 18 до 60 років військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного) чи посвідчення про приписку;

для людей, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах – довідка про перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України.

Медичні документи, що подають лікарські консультативні комісії до МСЕК:

направлення на МСЕК;

медичні документи, що стосуються захворювання чи стану (виписка з медичної картки);

результати лабораторних та інших досліджень, що підтверджують діагноз або стан і ступінь його важкості;

план медичної, професійної й індивідуальної реабілітації;

документи, що підтверджують причинний зв’язок з інвалідністю;

документи, що підтверджують безперервну тимчасову непрацездатність протягом чотирьох місяців.

Окремо внесено зміни щодо проходження МСЕК військовослужбовцями.

«Відтепер причинний зв’язок інвалідності, а також ступінь втрати працездатності колишніх військовослужбовців встановлюватиметься на підставі постанови ВЛК, оформленої довідкою ВЛК, свідоцтвом про хворобу або протоколом засідання штатної ВЛК», – сказано у повідомленні.

При цьому ступінь втрати працездатності військовослужбовцю буде встановлювати комісія після закінчення його лікування. А вже на підставі цих даних буде розроблено програму медичної, професійної та соціальної реабілітації.

Як повідомлялося, у нещодавно ухваленому законі про мобілізацію присутнє положення, відповідно до якого громадяни, що отримали II та III групи інвалідності з 2022 року, або були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні будуть пройти переогляд у медичних комісіях у МСЕК чи ВЛК. Проте таке положення може негативно вплинути на можливість отримання інвалідності на законній основі для людини, яка за медичними показаннями має на це право.

Нагадаємо, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію №10449. Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.