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Під Черніговом на міні підірвалося авто з людьми: є загиблі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Під Черніговом на міні підірвалося авто з людьми: є загиблі
В Чернігівській області авто з людьми підірвалось на міні через те, що водій проігнорував вказівник «Міни»
фото: ДСНС

В результаті вибуху двоє дорослих загинули, а дві дитини госпіталізовані до лікарні

В Чернігівській області авто з людьми підірвалось на міні, двоє дорослих загинули, двоє дітей поранені. Водій проігнорував вказівник «Міни». Про це повідомляє ДСНС України.

Водій проігнорував вказівний знак «Міни»
Водій проігнорував вказівний знак «Міни»
фото: ДСНС

Так, 28 серпня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в одній з територіальних громад Чернігівського району на боєприпасі підірвався автомобіль.

«Нехтуючи попереджувальними знаками «Міни», що встановлені вздовж доріг, люди поїхали відпочивати на озеро», – йдеться в повідомленні.

В якийсь момент авто наїхало на боєприпас, що здетонував, та автівка спалахнула.

«В результаті вибуху двоє дорослих загинули, а дві дитини госпіталізовані до лікарні», – додали рятувальники.

Нагадаємо, в Україні необхідно обстежити понад 170 тис. кв. км територій на предмет замінування.

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Теги: ДСНС міни автомобіль водій Чернігівщина

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