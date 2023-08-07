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На узбережжя Миколаївщини винесло міну

Наталя Забазнова
glavcom.ua
На узбережжя Миколаївщини винесло міну
З початку року це щонайменше 31 міна, яку виявляють Сили оборони в прибережних водах Чорного моря
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Фахівці знищили міну шляхом контрольованого підриву

На чорноморське узбережжя Миколаївщини штормове море винесло чергову морську міну. Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування «Південь».

Місце виявлення міни на чорноморському узбережжі обмежене для доступу цивільних. Вибухонебезпечний предмет знищили фахівці Сил оборони шляхом контрольованого підриву. 

«Мінна небезпека в прибережних водах та вздовж узбережжя Чорного моря значно посилюється саме за штормової погоди», – йдеться у повідомленні. 

Як повідомили в ОК «Південь», з початку року це щонайменше 31 міна, яку виявляють Сили оборони в прибережних водах Чорного моря. 

«Не завжди фахівці встигають контрольовано знешкодити такий морський «сюрприз», часто з об’єктивних причин міни вибухають від зіткнення з іншими предметами просто у воді або в процесі викиду на узбережжя», – зазначили в ОК «Південь».

Нагадаємо, після підриву Каховської ГЕС склади зброї російських загарбників на лівому березі Херсонської області змило водою. Течія винесла усі небезпечні предмети в море.

До слова, Україні необхідно обстежити понад 170 тис. кв. км територій на предмет замінування.

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Теги: Чорне море Миколаївщина міни

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