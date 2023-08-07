На узбережжя Миколаївщини винесло міну

З початку року це щонайменше 31 міна, яку виявляють Сили оборони в прибережних водах Чорного моря

Фахівці знищили міну шляхом контрольованого підриву

На чорноморське узбережжя Миколаївщини штормове море винесло чергову морську міну. Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування «Південь».

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Місце виявлення міни на чорноморському узбережжі обмежене для доступу цивільних. Вибухонебезпечний предмет знищили фахівці Сил оборони шляхом контрольованого підриву.

«Мінна небезпека в прибережних водах та вздовж узбережжя Чорного моря значно посилюється саме за штормової погоди», – йдеться у повідомленні.

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Як повідомили в ОК «Південь», з початку року це щонайменше 31 міна, яку виявляють Сили оборони в прибережних водах Чорного моря.

«Не завжди фахівці встигають контрольовано знешкодити такий морський «сюрприз», часто з об’єктивних причин міни вибухають від зіткнення з іншими предметами просто у воді або в процесі викиду на узбережжя», – зазначили в ОК «Південь».

Нагадаємо, після підриву Каховської ГЕС склади зброї російських загарбників на лівому березі Херсонської області змило водою. Течія винесла усі небезпечні предмети в море.

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До слова, Україні необхідно обстежити понад 170 тис. кв. км територій на предмет замінування.