Росіяни накрили вогнем Харківщину: осколки влучили в автомобіль швидкої допомоги

Осколкових поранень зазнали 14-річний хлопець та 62-річна жінка

Сьогодні, 14 серпня, російські війська знову обстріляли Харківську область. Цього разу окупанти атакували село Бугаївка, внаслідок чого постраждали двоє людей. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Як зазначається, сьогодні під час обстрілу села Бугаївка Чугуївського району осколкових поранень зазнали 14-річний хлопець та 62-річна жінка. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу лікарів.

Також при обстрілі кілька осколків влучили в автомобіль швидкої допомоги. Бригада медиків не постраждала.

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Також за повідомленням пресцентру Херсонської ОВА, армія РФ вкрила вогнем житловий будинок у Понятівці Дар’ївської громади на Херсонщині. «У власній оселі поранення отримав місцевий житель. Чоловіка з втратою верхньої кінцівки шпиталізували», – йдеться у повідомленні.

Триває 537-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетних, 43 авіаційних ударів та близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.