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Росіяни накрили вогнем Харківщину: осколки влучили в автомобіль швидкої допомоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни накрили вогнем Харківщину: осколки влучили в автомобіль швидкої допомоги
фото ілюстративне

Осколкових поранень зазнали 14-річний хлопець та 62-річна жінка

Сьогодні, 14 серпня, російські війська знову обстріляли Харківську область. Цього разу окупанти атакували село Бугаївка, внаслідок чого постраждали двоє людей. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначається, сьогодні під час обстрілу села Бугаївка Чугуївського району осколкових поранень зазнали 14-річний хлопець та 62-річна жінка. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу лікарів.

Також при обстрілі кілька осколків влучили в автомобіль швидкої допомоги. Бригада медиків не постраждала.

Також за повідомленням пресцентру Херсонської ОВА, армія РФ вкрила вогнем житловий будинок у Понятівці Дар’ївської громади на Херсонщині. «У власній оселі поранення отримав місцевий житель. Чоловіка з втратою верхньої кінцівки шпиталізували», – йдеться у повідомленні.

Триває 537-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетних, 43 авіаційних ударів та близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти армія Херсонщина автомобіль будинок інфраструктура населення Олег Синєгубов

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