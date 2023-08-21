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Росіяни влучили «Шахедом» у цивільний об’єкт на Чернігівщині  

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни влучили «Шахедом» у цивільний об’єкт на Чернігівщині  
Росіяни вдарили дроном по населеному пункту прикордонної громади Чернігівської області
фото: poltava.to

В області триває повітряна тривога

Пізно ввечері 21 серпня російські загарбники атакували Чернігівщину. Ворожий «Шахед» поцілив у цивільний об’єкт. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram.

«На жаль, є влучання «Шахеда» в цивільний об‘єкт у населеному пункті прикордонної громади», – заявив він.
 
Зазначимо, що на Чернігівщині триває повітряна тривога. Чаус закликав залишатися в укриттях до відбою загрози.

Нагадаємо, 19 серпня приблизно опівдні російські терористи завдали ракетного удару по центру Чернігова. У той час там перебувало багато людей – дехто йшов з церкви чи просто їхав у транспорті. Ворожа ракета влучила у будівлю драмтеатру, де проходив масовий захід. У результаті ворожої атаки загинули семеро людей, серед них шестирічна дівчинка.

До слова, завершується 544-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та понад 30 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.  

Теги: Чернігівщина безпілотник тривога

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