Електричка, труп та матюки, або Як працює нова поліція

Людина потрапила під колеса приміського поїзда «Київ – Яготин» на столичному вокзалі

Людина потрапила під колеса приміського поїзда «Київ – Яготин» на столичному вокзалі

Труп знайшли на межі двох районів...

Учора моя мама їхала в електричці «Київ-Яготин» та побачила «прекрасну» роботу поліціянтів.

Електричка рушила з перону та майже відразу збила жінку (ймовірно, безпритульну), яка перебігала колію. Машиніст заблокував двері, люди не могли вийти.

Приїхало кілька десятків молодих поліціянтів, які сновигали туди-сюди й ніяк не могли вирішити ситуацію. Через дві години заточення в електричці в людей увірвався терпець: вони почали обурюватися через вікна вагонів.

Машиніст бігав по рельсах та заспокоював пасажирів. За його словами, труп знайшли на межі двох районів, тому поліцейські не могли вирішити, хто займатиметься цим неприємним питанням.

Через три години пасажири електрички почали матюкати поліціянтів, які й досі понуро ходили біля трупа.

– Сопляки! – кричали пасажири.

– Нездари! – підтримували інші.

Зрештою через три години електричка рушила. А труп так і ніхто і не забрав.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.