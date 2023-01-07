Ліквідованих у Макіївці росіян благословляли на війну викраденим із Луганська хрестом

Священники РПЦ провели обряд за 40 днів до загибелі загарбників

Мобілізованих на війну проти України окупантів із Самарської області РФ перед відправкою на «спеціальну воєнну операцію» благословили хрестом, викраденим із Луганська. Священники РПЦ провели цей обряд за 40 днів до удару по ПТУ №19 у тимчасово захопленій росіянами Макіївці Донецької області.

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На цікавий збіг вказав журналіст і блогер Денис Казанський. У своєму Telegram-каналі він зазначив, що цей факт сподобається любителям символізму.

Хрест із окупованого українського Луганська, незаконно вивезений у селище Рощинське Самарської області РФ, вони називали «унікальною реліквією». Її вкрав з України три роки тому архімандрит Варфоломій (Кузнєцов).

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Благословляв хрестом солдатів протоієрей РПЦ Дмитро Поляков. Він підбадьорив окупантів, які їхали вбивати українців, та заявив, що «з ними Господь».

Крім того, один із чиновників подарував командирам підрозділів ікони.

Як раніше повідомлялося, у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Місцеві мешканці, які живуть неподалік, бідкалися, що їм не відповідають їхні знайомі, які були там, а інші заявили, що звідти досі вивозили трупи і їх близько 500. Однак деякі місцеві пишуть, що ліквідованих окупантів близько 600.

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Тим часом Міноборони Росії зізналося, що ЗСУ провели успішну операцію з ліквідації противника в тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині і традиційно заявило загалом про 63 загиблих.