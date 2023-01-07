Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ліквідованих у Макіївці росіян благословляли на війну викраденим із Луганська хрестом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ліквідованих у Макіївці росіян благословляли на війну викраденим із Луганська хрестом
Зруйнована база окупантів у Макіївці
фото з відкритих джерел

Священники РПЦ провели обряд за 40 днів до загибелі загарбників

 

Мобілізованих на війну проти України окупантів із Самарської області РФ перед відправкою на «спеціальну воєнну операцію» благословили хрестом, викраденим із Луганська. Священники РПЦ провели цей обряд за 40 днів до удару по ПТУ №19 у тимчасово захопленій росіянами Макіївці Донецької області.

На цікавий збіг вказав журналіст і блогер Денис Казанський. У своєму Telegram-каналі він зазначив, що цей факт сподобається любителям символізму.

Ліквідованих у Макіївці росіян благословляли на війну викраденим із Луганська хрестом фото 1

Хрест із окупованого українського Луганська, незаконно вивезений у селище Рощинське Самарської області РФ, вони називали «унікальною реліквією». Її вкрав з України три роки тому архімандрит Варфоломій (Кузнєцов).

Ліквідованих у Макіївці росіян благословляли на війну викраденим із Луганська хрестом фото 2

Благословляв хрестом солдатів протоієрей РПЦ Дмитро Поляков. Він підбадьорив окупантів, які їхали вбивати українців, та заявив, що «з ними Господь».

Крім того, один із чиновників подарував командирам підрозділів ікони.

Як раніше повідомлялося, у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Місцеві мешканці, які живуть неподалік, бідкалися, що їм не відповідають їхні знайомі, які були там, а інші заявили, що звідти досі вивозили трупи і їх близько 500. Однак деякі місцеві пишуть, що ліквідованих окупантів близько 600.

Тим часом Міноборони Росії зізналося, що ЗСУ провели успішну операцію з ліквідації противника в тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині і традиційно заявило загалом про 63 загиблих.

Читайте також: Удар по Макіївці: стало відомо, з якого регіону Росії були знищені окупанти

 

Теги: Міноборони журналіст обряд блогер росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У новорічну ніч ЗСУ завдали удару по базі окупантів у Макіївці
Смерть окупантів у Макіївці. Пропагандисти вигадали цинічне пояснення, росіяни шоковані
4 сiчня, 09:53
Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий
«Бавовна» у Макіївці: ЗСУ висміяли версію міноборони РФ про «скупчення мобільних»
4 сiчня, 15:15
Унаслідок удару в окупованій Макіївці (Донецькій області) зруйновано будівлю місцевого училища №19
Вибухи у Макіївці: опубліковані супутникові знімки зруйнованої бази окупантів
5 сiчня, 10:17

Події в Україні

Епіфаній звернувся до братії монастиря Києво-Печерської Лаври: час звільнитися від Москви
Епіфаній звернувся до братії монастиря Києво-Печерської Лаври: час звільнитися від Москви
Ганна Маляр коментувала серйозну тему і отримала несподіваного помічника
Ганна Маляр коментувала серйозну тему і отримала несподіваного помічника
Новий наступ росіян: генерал пояснив, як ЗСУ захищатимуть Київ
Новий наступ росіян: генерал пояснив, як ЗСУ захищатимуть Київ
Ліквідованих у Макіївці росіян благословляли на війну викраденим із Луганська хрестом
Ліквідованих у Макіївці росіян благословляли на війну викраденим із Луганська хрестом
Окупанти втратили глибокий тил на Таврійському напрямку – генерал ЗСУ
Окупанти втратили глибокий тил на Таврійському напрямку – генерал ЗСУ
Збройні сили повідомили про ситуацію в Соледарі
Збройні сили повідомили про ситуацію в Соледарі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Фото дня з Лаври. Трагедія одіозного митрополита Павла
59K
З Різдвом Христовим 2023: яскраві листівки та привітання
30K
Надання Україні військової допомоги від США: ISW пояснив, чому мовчить Путін
17K
Скандал тижня. Навіщо Ізраїль дав ляпаса Україні?
12K
7 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
7388
Історична подія. Різдвяна служба ПЦУ у Києво-Печерській лаврі: відео

Новини

Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
Сьогодні, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
Вчора, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
Вчора, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту