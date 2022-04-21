Понад 20 тис. мирних жителів вбито. Путін радіє знищеному Маріуполю (відео)

Нині у знищеному окупантами Маріуполі перебуває близько 120 тисяч людей

Президент Росії наказав нагородити рашистів, які вбили жителів Маріуполя

Президент Росії Володимир Путін провів з міністром оборони своєї країни Сергієм Шойгу нараду, на якій порадів смерті десятки тисяч жителів заблокованого окупантами Маріуполя. Він наказав нагородити російських воїнів, які вбили мирне населення міста.

«Здійснення бойових завдань для звільнення Маріуполя – це успіх. Вітаю вас. Передайте слова подяки військовим. Представте, будь ласка, пропозицію щодо нагороди воїнів, які відзначилися», – сказав він Шойгу.

Відомо, що Маріуполь є стратегічним містом для Росії, оскільки його захоплення дозволить російським силам на півдні з'єднатися з військами на Донбасі. Це також дасть Росії доступ до ключового порту. Місто з 1 березня перебуває в облозі. Загарбники бомблять беззбройних мешканців, блокують гуманітарну допомогу.

Як повідомив мер міста Вадим Бойченко 19 квітня, нині у знищеному окупантами Маріуполі перебуває близько 120 тисяч людей. Загарбники відбирають у них українські паспорти й насильно вивозять до Росії та ОРДЛО. Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинуло більш як 20 тисяч громадян.

Також у Маріуполі зафіксовано перебування 13 російських мобільних крематоріїв для зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Усіх потенційних свідків звірств загарбники намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити.

Нагадаємо, 19 квітня у Маріуполі російські окупанти скинули потужну бомбу на лікарню в районі заводу «Азовсталь», де перебували понад 300 осіб, зокрема й діти. Напередодні СБУ перехопила розмову одного з російських військових, в якій йшлося про те, що на «Азовсталь» скидатимуть тритонні бомби.

Росія спершу мовчала про цей інцидент, але пізніше визнала, що у розбомбленій «Азовсталі» були цивільні.

21 квітня Путін наказав міністру оборони Шойгу не проводити штурм промзони «Азовсталі». За словами російського диктатора, він «не вважає його доцільним». Водночас Путін наказав заблокувати промзону підприємства.