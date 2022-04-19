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    Окупанти скинули бомбу на лікарню у Маріуполі: під завалами сотні людей

    Росіяни нещадно бомблять Маріуроль - Окупанти скинули бомбу на лікарню у Маріуполі: під завалами сотні людей
    Росіяни нещадно бомблять Маріуроль
    фото Maxar Technologies

    У лікарні були поранені захисники і ховались маріупольці із дітьми

    Сьогодні у Маріуполі російські окупанти скинули потужну бомбу на лікарню в районі заводу «Азовсталь», під завалами перебувають близько 300 людей, зокрема діти. Про це повідомив у Facebook народний депутат України та бізнесмен Сергій Тарута.

    «Російські фашисти скинули потужну бомбу на лікарню в районі «Азовсталі». За моєю інформацією, під завалами там близько 300 людей – серед них діти. У вцілілій частині лікарні були поранені захисники і ховались маріупольці із дітьми. Тому що у знищеному місті ховатись більше ніде! Бракує слів», – написав Тарута.

    Політик нагадав, що напередодні СБУ виклали перехоплену розмову одного з російських військових, в якій йшлося про те, що на «Азовсталь» скидатимуть трьохтонні бомби.

    «Ты представляешь, какой там будет взрыв? А как же мирные? – перепитує жіночий голос. – Приказ: «ровнять с землей», – відповідає орк. – Кто мирные? Остались только патриоты и сильно умные», – процитував Тарута перехоплений запис.

    «То «сильно умные» – це діти в лікарні в районі «Азовсталі», на яких ви скинули бомбу? За те, що вони українці? Убивці. Зупиніть геноцид у Маріуполі! Політики, лідери, люди світу, зупиніть цей геноцид!» - закликав політик.

    Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.

    Тим часом в Європарламенті закликають ООН вимагати від РФ надати гуманітарний коридор із Маріуполя.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти геноцид діти війна Донеччина українці лікарня Сергій Тарута Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти скинули бомбу на лікарню у Маріуполі: під завалами сотні людей