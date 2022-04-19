Окупанти висунули ультиматум захисникам «Азовсталі»

Геращенко: «З 14:00 до 16:00 усі без винятку захисники «Азовсталі» мають вийти без зброї та боєприпасів»

Рашистське міноборони висунуло захисникам «Азовсталі» черговий ультиматум – скласти зброю та здатися. Про це повідомив радник МВС Антон Геращенко в Телеграм.

Після закінчення часу попереднього ультиматуму, на який безстрашні українські захисники Маріуполя відповіли на рішучу відмову, окупанти висунули новий.

З цією лицемірною заявою сьогодні вийшов начальник рашистського центру управління обороною генерал-полковник Михайло Мізінцев.

«За задумом окупантів з 13:30 має бути запроваджений режим тиші. З 14:00 до 16:00 усі без винятку захисники «Азовсталі» мають вийти без зброї та боєприпасів.

Брудні лицемірні мерзотники ігнорують вимоги України надати гуманітарний коридор для сотень дітей, жінок та старих, які більше місяця ховаються від нелюдських рашистських бомбардувань в одному з бункерів «Азовсталі», і вкотре намагаються використати життя мирних людей для шантажу! Весь світ повинен згуртуватися і стати на захист цих людей! Ціна зволікання – загибель сотень ні в чому не винних дітей!», – наголосив Геращенко.

Як повідомлялося, окупаційні війська почали штурм українських позицій на заводі «Азовсталь»в Маріуполі.

Нагадаємо, засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький вважає, що звільнити Маріуполь від російської окупації вдасться після успішної битви за Донбас.

Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, на якому можна побачити, що окупанти завдають ударів не лише надпотужними бомбами по Азовсталі, але продовжують хаотичне завдання ударів по житловому сектору з артилерії та танків.